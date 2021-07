Óriási játéktérré válik Veszprém a Kabóciádé idejére

Július 30. és augusztus 1. között rendezi meg az idén húszesztendős Kabóca Bábszínház a Kolostorok és Kertek rendezvénytéren a 28. Kabó- ciádé Családi Fesztivált.

Szőke Kavinszki András igazgató azzal kezdte az esemény sajtótájékoztatóját, hogy azok a fiatalok, akik annak idején, a kezdetekkor látogatták a bábszínházat, valószínűleg ma családos emberek. Nemcsak a 28 éves Kabóciádét ünneplik most, hanem azt is, hogy a Kabóca Bábszínház húszéves.

– A fesztiválnak több fókuszpontja van: az egyik az, hogy ünneplünk. Ünnepeljük, hogy megtarthatjuk a rendezvényt és a bábszínház születésnapját is, ugyanakkor tízéves a Helka – mondta az igazgató, aki beszélt arról is, hogy magukévá szeretnék tenni az Európa kulturális fővárosa zöldprogramját, hiszen az megragadható, jövőbe mutató, hosszú távú projekt lesz az életükben, derült ki szavaiból.

– Bábszínházunk család- és gyermekbarát – jelentette ki Szőke Kavinszki András –, a Kabóciádén is lesz babasarok és felnőttsarok egyaránt.

Elhangzott: az eddigi négymillió forintról hétmillióra nőtt a rendezvény költségvetése. Ez azért fontos, mert másféle pályázati forrásokat is megcélozhat a bábszínház. Így fordulhat most elő az, hogy idén már háromnapos lesz az esemény, több vendégprodukcióval, koncertekkel, táncházzal. Nem túlzás, összművészeti fesztivállá vált a Kabóciádé.

Sipos Tekla művészeti titkár a fesztivál programjait ismertette. Elmondta: szerettek volna bővebb teret nyújtani a nagyobb nevű bábszínházaknak. Pénteken a győri Vaskakas Bábszínházat látják vendégül, akik három előadást is elhoznak a közönségnek. De jön a Budapest Bábszínház, akik nagyon ritkán mozdulnak ki. Mindamellett – ahogy korábban is – a kisebb bábszínházakat is invitálták; érkezik a Ziránó Színház, a MárkusZínház, az Aranyszamár Színház. Az is szempont volt Sipos Tekla szerint, hogy ismert és ismeretlen mesékkel is találkozzanak a nézők.

Szombaton két koncert is várja az érkezőket: Kovács Gáborján ószirmi koncertjével, valamint Danny Bain és Ágoston Béla mesekoncertjével készül a bábszínház. Az úgynevezett Fesztelen ligetben egy másik játéktér nyílik majd, ahol a Kabócáétól némileg eltérő szemléletű bábosok előadásai teszik még színesebbé a forgatagot. Kitelepül a Kabóca-házikó, de kézműves-foglalkozásokkal és szabadtéri kreatív játékokkal is készülnek. A fesztivál zárásaként táncházban lehet majd ropni.

Szántó Viktória igazgatóhelyettes végül abbéli örömének adott hangot, hogy végre el tudnak indulni A város mint otthon és óriási játszótér elnevezésű programjukkal, amelynek keretében a fesztiválon bunkerépítést szerveznek a gyerekeknek.