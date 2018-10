Örmény nemzetiségi napot rendeztek az Agórában

Két évforduló, továbbá az örmény főváros, Jereván 2800 éves fennállása tiszteletére rendezett örmény nemzetiségi napot a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Örmény Kultúráért Alapítvány az Agórában. Szeptember 21-én volt 27. éve a független Örmény Köztársaság elismerésének, és október 6-án volt 169 éve a tizenhárom aradi tábornok – akik között örmény származásúak is voltak – kivégzésének.

Kiállítással kezdődött a rendezvénysorozat; jellemző motívumokkal készített örmény szőnyegek képeit láthattuk a falakon, mellettük, közöttük pedig a Magyarországon élt szőnyegkészítő örmény családok történetét. E szép környezetben, egy igazi örmény szőnyegen állva köszöntötte az összegyűlteket Némedi Lajos alpolgármester, örök háláját és tiszteletét fejezve ki az örmény hősöknek, akik az egyetemes emberi szabadságért adták életüket.

A kiállítással kapcsolatban kiemelte, hogy egy olyan ország, nemzet életébe, kultúrájába nyerhetünk bepillantást, amely kincseiből is igen sokat tett az emberiség asztalára. Ilyenek a kézi csomózású szőnyegek, melyek készítésének tudománya már a Krisztus előtti évezredekben is ismert volt, az írásbeliségükre jellemző különleges ABC, és például a nagy gonddal készített nemes ital, az örmény konyak.

Avanesian Alex, az Országos Örmény Önkormányzat elnökhelyettese házigazdaként nyitotta meg a rendezvényt. Beszélt szép országukról, a magyar-örmény kapcsolatokról, arról, hogy Veszprémben található a legtöbb örmény emlék, hogy ez az a város, amely mindent megtesz azért, hogy az itt élő örmények is jól érezzék magukat. Honfitársa, Nelson Sahakyan operaénekes, a Magyarországi Urartu Örmény Színház művésze előadása után Simon Gábor felsőörsi helytörténész is adalékokat idézett a történelmi átfedésekből. Hogy a gasztronómia se maradjon ki a palettából, az Agóra emeleti társalgójában örmény ételeket, italokat kóstolhatott az érdeklődő közönség.

Az esti műsor egy színházi előadás volt, az Urartu Örmény Színház legújabb darabja: Hotel Yerevan, avagy egy örmény mindent tud. Hogy egy fiatal nézőt idézzünk: – Nagyon aranyos előadás volt. Diaszpórában élő örményeket mutattak be, akik amúgy örményként, mindenkiben bízva akartak szállodát nyitni. Önmagukat figurázták ki a végül is jól végződő komédiában, amelyben Avanesian Alex is játszott.