Örömzene koncert, amely örömhírt hozott Herendre

Már harmadik alkalommal rendezték meg az Örömzene koncertet karácsony előtt a művelődési házban. Az ötlet, hogy herendi, illetve Herendről elszármazott zenészek lépjenek fel együtt, Ujhelyi Gábortól származik, aki 2017-ben szervezte meg először a mindig telt házas rendezvényt.

Az idei fellépés előtt Ovádi Péter országgyűlési képviselő érkezett egy jó hírrel a Pesovár Ernő Művelődési Házba. Bejelentette, hogy Herend városa sikeresen pályázott és 200 millió forintos támogatást nyert a Területfejlesztési Operatív Program keretében új bölcsőde építésére, amelyben 24 kisgyermeket fogadhatnak majd. Az örömhír után a Kenguru Torna Club tornászai tartottak szerek nélküli, pörgős, tornaelemekkel tarkított bemutatót.

Ezután került sor az idei év utolsó rendezvényeként a tíz zenész közös fellépésére. Bod Szilvia, Eckert Ervin, Glück Balázs, Horváth Ákos, Matejovszky Péter, Németh Tamás, Raab Zsolt, Süle Zsolt, Szalai Bence és Temesi Berci népszerű magyar és külföldi slágerekkel, illetve karácsonyi dalokkal szórakoztatta a közönséget. Utóbbiaknál az alkalmi zenekar kiegészült egy gyerekvokállal is.

A közel kétórás koncertet vastapssal díjazta a közönség, amelynek tagjai közül sokan még maradtak is egy kicsit, hogy beszélgessenek az ismerős zenészekkel. Temesi Berci a koncert után elmondta, hogy annak ellenére, hogy többen már nem Herenden élnek – van, aki Veszprémből, Almádiból vagy Budapestről érkezik a koncertre –, sok energiát szánnak erre, és mindenki nagyon lelkesen jön a fellépésre, amelynek minden évben egy kicsit más a lelkülete. Most a karácsonyra hangolódva ünnepeltek, és megemlékeztek egyik kedves, közös tanár nénijükről, Újteleki Katalinról is, aki idén hunyt el.

A népszerű zenész elmondta még, hogy bíznak benne, hogy jövőre is lesz Örömzene koncert, és arra vágynak, hogy még több herendi lépjen színpadra velük, hogy minél többen ünnepelhessenek együtt.