Országos élvonalban a Füredkult

A legmagasabb, négyes szintű Közösségi múzeum elismeréssel díjazták a több kulturális intézményt magában foglaló Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.-t, közismert nevén a Füredkultot a Nemzeti Múzeumban, a közelmúltban.

A rangos elismerést először adták át.

Az elismerést 16 muzeális intézmény kapta meg a Nemzeti Múzeumban rendezett átadási ünnepségen, az Európai Unió támogatásával, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) kezdeményezésére. Azoknak az intézményeknek ítélték oda az elismerést, amelyek bevonják munkájukba a helyi lakosságot, az önkormányzatot, és a civil szervezeteket is. A Közösségi múzeum elismeréssel az MOKK az említett törekvéseket jutalmazza és ösztönzi. A negyedik, legmagasabb szinten, amit a Füredkult is elnyert, közösségi múzeum szerint működnek, ahol kölcsönös bizalom alakult ki a partnerek között, és folyamatosan bevonják a közösségi élet szereplőit a döntéshozatalba, akik aktívan részt vesznek a múzeumi feladatokban is. A 16, elismerésben részesült intézmény közül 10 a legmagasabb, négyes szintet érte el.

Az elismerő okleveleket Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese, Nagy Magdolna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ megbízott igazgatója, és Arapovics Mária, a Cselekvő Közösségek projekt szakmai vezetője adták át ünnepélyes keretek között a Múzeumok Majálisán.

-A Füredkultnál a közművelődés, a közösségekkel történő együttműködés, a gyűjteményi munkák, az alkotóművészet és a színházművészet összehangoltan működik. A társaságunk mindegyik szakterületet gondozza, a hitvallásunk szerint együtt, egymásért és a kultúráért, érvelt Schmidtné Kositzky Anett, a Füredkult ügyvezető igazgatója.