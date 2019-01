Őrzi a népi hagyományokat a Balatonfűzfői Kézműves Klub

Alkotókedv és kézügyesség jellemzi a Balatonfűzfői Kézműves Klubot, mely 2013 őszén alakult. Az elmúlt évek során számos kiállítás, közösségi munka jellemzi a héttagú társulatot. Ahogy azt már megszokhatták a fűzfőiek, tavaly is az ő kezük munkáját dicsérte a városházán felállított gyönyörű karácsonyfa.

– Annak idején Csuka Péternével beszélgettük, hogy milyen jó lenne, ha a városban működne egy kézművesklub. A gondolatokat tettek követték, így megalakítottuk. Kezdetben ő volt a vezető, majd később én lettem. Jelenleg heten vagyunk, de nagy szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik a kézműves dolgok iránt, szeretné azt megtanulni, vagy meglévő tudását gyarapítani – kezdi a beszélgetést Karácsony Julianna, miközben ámulattal figyelem azokat a díszeket, melyeket ők készítettek a város karácsonyfájára. Semmi hivalkodás, cicoma és pompa, hanem a jó értelemben vett egyszerűség, a hagyomány jellemzi azokat.

A klub létrejöttének oka annak idején az volt, hogy a kézműves hagyományokat szerették volna átadni a fiataloknak. Ez hellyel-közzel sikerült, viszont Julianna elmondta, hogy sajnos a diákok nem igazán érdeklődnek ez iránt, holott ők mindent megtettek és a későbbiek során is megtesznek mindent, hogy a népi hagyományokat, a kézművesség iránti szeretetet átadják a most felnövekvő generációnak. Minden évben tartanak kiállítást, sőt vendégkiállítókat is hívnak. Havonta van klubfoglalkozás, háromhavonta pedig nyílt napot tartanak, a klubhelyiségükben, a Jókai utcában, ahol bemutatkozik a kézművesklub. Ugyanakkor többször tartottak a Balaton partján nyitott napokat is, ahol az érdeklődőknek bemutatták az alkotásaikat. Jó viszonyt ápolnak a szomszédos települések kézművesklubjaival, többször állítottak már ki a környező városokban és falvakban.

A város karácsonyfáját tavaly negyedik alkalommal ők díszítették fel. A gömbök, a szaloncukrok, a különböző díszek, maradék ruhaanyagok felhasználásával készült, ezért is érdekes és egyáltalán nem mindennapos látványt nyújtott a karácsonyfa mindazon embereknek, akik a városházára bementek. Már javában készülnek a farsangra és a húsvétra, ezzel kapcsolatos kézműves alkotásokat készítenek, remélik, hogy a Cserna Sándorné, Csuka Péterné, Karácsony Julianna, Rutterschildné Tüzes Éva, Papp Ferenc, Papp Józsefné és Puskorits Jánosné által fémjelzett helyi kézművesklub még sokáig öregbíti Balatonfűzfő hírnevét.