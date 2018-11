Pannon UniFest: Fiatalok a kultúráért, kultúra a fiatalokért

A kultúra olyan eszközt ad a kezünkbe, amellyel áthidalható minden távolság a fiatalok között. Ez a Hallgatók a Művészetért Egyesület filozófiája, és ennek szellemében szervezik meg a IV. Pannon UniFest összművészeti ifjúsági kulturális fesztivált.

November 10. és 16. között a királynék városában találkoznak a fiatal tehetségek, hogy bemutassák tudásukat. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Porga Gyula polgármester kiemelte, hogy ez a rendezvény attól különleges, hogy nincs még egy ilyen az országban, ráadásul nemcsak az egyetemisták, hanem a veszprémiek is egyre többen látogatják. Az UniFest a város és az egyetem együttműködésének eredménye.

A szervezők nevében ifjabb Szeles József és Deli Kitty elmondta, hogy nyolc kategóriában 220 fiatal mutatkozik be az idei UniFesten. A veszprémiek mellett Pécsről, Miskolcról, Szegedről és Budapestről is érkeznek tehetségek. A bemutatók helyszíne a Pannon Egyetem E épületének kamaraterme lesz. A legjobbakat értékes nyereményekkel díjazzák, amelyek odaítéléséről 12 tagú szakmai zsűri dönt. A fesztiválon szerveznek workshopokat, táncházakat, filmvetítést és bögrepartit is. Az egyhetes rendezvény ingyenes lesz.

Az UniFest társrendezvényeként megrendezik a III. veszprémi egyetemi színpadi találkozót.