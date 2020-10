Páratlan nemzetközi filmfesztivál a pápai moziban

November 12. és 15. között rendezik meg Pápán a nemzetközi történelmi filmfesztivált. Az eseménysorozatról Áldozó Tamás, Pápa polgármestere és Pozsgai Zsolt Balázs Béla-díjas filmrendező adott tájékoztatást a Petőfi moziban.

Pozsgai Zsolt kiemelte, Pápa történelmi hangulatú belvárosa és a felújított Petőfi mozi alkalmas arra, hogy a nemzetközi filmvilág egyik fontos fesztiváljának adjon otthont. Megtudtuk, Európában páratlan ez a tematikus fesztivál, hiszen történelmi filmekre szakosodott fórum egy van ezen kívül, ám ott kizárólag dokumentumfilmek versenyeznek. A pápai nemzetközi filmfesztivál hat kategóriában hirdette meg a versenyt: játékfilm, rövid játékfilm, dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, animációs film és kísérleti film.

A pápai nemzetközi történelmi filmfesztivál programjainak szervezésében az egyik legnagyobb fesztiváloztató cég, a kanadai Filmfreeway vett részt, amely kapcsolatban áll a világ meghatározó filmes műhelyeivel, több tízezer alkotót és filmkészítőt szólít meg.

Pozsgai Zsolt a világ számos nemzetközi filmfesztivál­ján dolgozott már zsűri­tagként, és úgy látta, ez a tematikus fesztivál hiányzik a palettá­ról, így megkereste Pápa városát, Áldozó Tamás és a képviselő-testület pedig azonnal partner lett. A fesztivál fő támogatója a Magyar Nemzeti Filmintézet, illetve a programsorozatot támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a pápai önkormányzat.

Csaknem egy éve kezdődött a fesztivál előkészítése, a Filmfreewaynél pályáztak az alkotók, a filmstúdiók legújabb történelmi filmjeikkel.

Összesen 186 alkotás nevezett a fesztiválra a világ különböző pontjáról, ebből állt össze először 2020 augusztusában egy bővebb, úgynevezett Official Selection, majd 2020 októberére válogatták ki a döntőbe, vagyis a fesztiválra bejutott filmeket. Valamennyi alkotást angol felirattal vetítik le a pápai Petőfi moziban. A koronavírus-járvány miatt a nemzetközi filmek rendezőinek, képviselőinek, színészeinek meghívására nincs lehetőség, bár az eredeti tervekben ez szerepelt. A fesztivál szervezői felhívást tettek közzé, hogy szívesen látnak vendégül magyar filmes szakembereket, így ha már a külföldi vendégek nem lehetnek jelen a fesztiválon, egy magyar filmes találkozó is megvalósulhat a fesztivál programján túl. A vetítések ingyenesek, a szervezők a meghívott vendégek mellett szívesen látják a helyi érdeklődőket. Minden versenyfilm vetítését megelőzi a rendező videós bemutatkozása és egy-egy üzenet a fesztivál közönségének.

A fesztivál november 12-én, csütörtökön 13 órakor ünnepélyes megnyitóval indul, itt adják át az életműdíjat, az ünnepélyes eredményhirdetést pedig november 15-én, vasárnap 19 órakor tartják. A díjátadó keretében a nyertes filmek alkotóival online találkozhatnak a résztvevők.

A nemzetközi fesztivál programjába csaknem 30 különböző műfajú film került be, képviselteti magát Kamerun, Észtország, az Egyesült Államok, Csehország, Olaszország, Vietnám, Magyarország, Argentína, Kongó, Japán, Irak, Finnország, Ciprus, Brazília, Hollandia, Spanyolország, Görögország, Albánia, Horvátország és Kína. A zsűri elnöke Árpa Attila rendező, producer, színművész, illetve a zsűri tagja még Győri Márk operatőr, Kovács Claudia operatőr, rendező, továbbá Zámbori Soma színművész, rendező. Érdekesség, hogy a fesztivál munkájában diákzsűri is részt vesz helyi, angol tagozatos diákok közreműködésével, akik önálló díjat is átadnak. A fesztivál igazgatója Pozsgai Zsolt, a programsorozat főtitkára Matola Krisztina producer, művészeti és technikai vezetőként pedig közreműködik Micsik Zoltán, a pápai Petőfi mozi vezetője. A pápai születésű László András (Andrew Laszlo) világhírű operatőrnek állít emléket a fesztivál, illetve az ő alakját idézi a fesztiváltrófea is, amely Kreisz Zsolt alkotása.

A pápai nemzetközi fesztivál szervezői nagyon szerették volna, ha az első alkalmon a versenyfilmek képviselőit pár napra vendégül láthatják a világ minden tájáról, egyúttal a magyar filmszakemberekkel egy kivételes találkozás jöhet létre – ehhez a Magyar Nemzeti Filmintézet megadta a szükséges anyagi és szakmai támogatást. A szervezők bíznak abban, hogy jövő novemberben ez a terv megvalósulhat, és a pápai nemzetközi történelmi filmfesztivál a jelentős világfesztiválok sorába léphet.