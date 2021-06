Patakparti hűsölés, önfeledt együttlét, sok régi és új ismerős a Bondorón

Utcaszínház kifulladásig. Így nyitotta a Bondoró a hazai fesztiválszezont a múlt hétvégén.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak csak ugródeszka volt a főváros

Magyarország egyetlen utcaszínházi fesztiválját harmadszor tartották meg. Ezúttal a korábbiaknál is több érdeklődőt vonzott: kétszer annyian voltak, mint tavaly. A látogatók idén összesen nyolc helyszín kínálata közül választhattak maguknak az újcirkuszi produkciók, a gólyalábas programok, a koncertek és a meseelőadások közül.

A pénteki napot a fesztivál a szokásokhoz híven egy színes, vidám menettel indította. A résztvevők az új helyszínhez, a Kecskekő Sátorhelyig vonultak. Itt állt a Bondoró Színpad, a fesztivál fő helyszíne, ahol ebben az évben elsősorban külföldi artisták, hazai és nemzetközi újcirkuszi produkciók, egy-egy nagy koncert kapott helyet.

A Torkolat helyszínén spedig sört lehetett kóstolni. Részt vehettek az érdeklődők a Vidékfejlesztési Programot bemutató szakmai beszélgetésen is a Herman Ottó Intézet szervezésében. A Bordűrben Kárász Eszter sanzonestje vette kezdetét.

A szombatot Gulyás László Vándormuzsikus indította, akinek szekérmeséit áhítattal hallgatták a legkisebbek a MeseKertben, miközben Danny Bain a fán lakó gyermekekről mesélt a Bordűrben. Ezen a délelőttön nyitották meg Szegedi Katalin egyszeri és megismételhetetlen kiállítását is, amelyre az illusztrátor a legkedvesebb könyveinek képanyagából válogatott műveket. Az Ethnosound örömzenélése is sokakat megmozgatott a Torkolatban. A Bondoró Színpad a szombatot egy légtornász duóval nyitotta. Aztán a Tűzmadarak Cirkuszcsoport vette át a terepet, hogy a múlt századi vándorcirkuszok misztikus világából adjon ízelítőt. A fesztiválhangulat a látogatókat és a fellépőket is magával ragadta a mintegy másfél éves kényszerszünet után.

– Szívből örülünk, hogy a tavalyi év nehézségei után most végre új életre kelt nem csak a Bondoró Főnixmadara, de maga a fesztivál is. Nehéz szavakkal leírni, mit érez ilyenkor egy rendezvény szervezője. Jó volt látni az elérzékenyült előadókat. Sokuknak ez volt az idei legelső fellépése. Hálásak voltak a lehetőségért, mi pedig nekik, hogy kitartottak mellettünk ebben a nehéz időszakban is. Mindenki tobzódott a közönség szeretetében. Minket is beleértve. Köszönettel tartozunk azoknak a partnereiknek is, akik jóvoltából az idei Bondoró nem csupán megvalósulhatott, de egy vibráló, életteli utcás eseménnyé vált a harmadik évre. Külön ki szeretném emelni az Agrárminisztériummal folytatott együttműködésünket, vés a Veszprém-Balaton 2023 programsorozatot – mondta Virág Zsóka fesztiváligazgató.

Képzőművészeti programokban és workshopokban is bővelkedett a Bondoró hétvégéje. Ott volt Gombor József Vándorpiktor is, aki az idei eseményre egyedi stílusában készítette el a Bondoró Fesztivál saját betűit. A felirat a látogatók egyik kedvenc fotókellékévé avanzsált ebben az évben.

A fesztivál utolsó napján vásári bábtáncoltató játékkal lépett fel Fekete Dávid, és ott volt Marék Veronika két ismert figurája, Boribon és Annipanni is. A fesztivál utolsó zenei eseményén a Bondoró teljes közönsége összegyűlt, kicsik és nagyok, kétlábúak és négylábú kedvencek együttesen alkottak bohém forgatagot a ghánai származású énekesnő zenekarának első, idei fellépésén. A koncert olyan remek hangulatot alapozott a fesztivál zárófelvonulására, hogy a főnixmadarat minden eddiginél többen kísérték el utolsó útjára, hogy aztán a Taurin Cirkuszcsoport egy pazar tűz show keretében máglyára küldje a fesztivál totemállatát.