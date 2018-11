Podolszkaja Viktória szeretné, ha Veszprém balettváros is lenne

Mi az, ami összekötheti a hároméves óvodást és a sportsérülésből lábadozó felnőttet, a tornászt, a focistát és a jógaoktatót, a színpadot és a sportpályát, a versenyt és az előadást? A válaszra mi is csak akkor jöttünk rá, amikor az orosz származású, másfél évtizede Veszprémben élő és oktató Podolszkaja Viktóriával beszélgettünk.

Viktória épp olyan, mint amilyennek egy balett-tanárt elképzelünk. Energikus, eltökélt, egyszerre könnyed és határozott. A mintegy másfél évtizede Oroszországból érkezett oktatónak ma már másfél száz tanítványa van Veszprémben, a megye számos pontjáról, sőt, olykor távolabbról is érkeznek óráira.

Elsősorban gyermekek, de foglalkozik sérülés, betegség után maradt mozgásszervi panaszokkal rendelkezőkkel, járnak hozzá jógaoktatók, és besegít a helyi tornászpalánták képzésébe.

Mindez egész heti programot jelent, ki gondolta volna, szinte egymás kezébe adják a kilincset a tanítványok a Hangvilla – balettozásra nem éppen optimális – próbatermében.

Feltűnő a sokszínűség, amely balett varázsának köszönhető. Ennek a varázsnak az alapját a felhalmozott tu- dásanyag adja. – A balett módszertana háromszáz éves, és

ez a metodika minden más mozgásfajtánál felhasználható. Mondhatni alap, hiszen tökéletes pontosságú testtartást tanít és követel, a legapróbb részletekig meghatározza, miként tartsuk izmainkat, hogyan kell állnia adott helyzetben például a lábfejnek, a térdnek, a vállnak vagy a gerincnek. Mindent a helyére rak – mondta Podolszkaja Viktória, hozzátéve, éppen ezért kényes, ha valakinél rosszul rögzül bizonyos testtartás vagy mozgás. Azt már nagyon nehéz kijavítani.

A veszprémi balett-tanár ars poeticája az, hogy a hozzá járó gyerekek nem hobbioktatást, hanem maximális foglalkozást kapnak. Ha valaki profi pályára szeretne lépni, az ilyen alapokkal megteheti. Erre egyébként már van is példa, egy volt tanítvány nemrég szerződött Csehországba, a tízesztendős Kecskés Pétert pedig idén felvették a táncművészeti főiskolára.

– Egy ilyen karrierhez a tehetség mellett szükség van kitartásra, figyelemre, magas fokú koordinációra, koncentrációra. A profik világa nagyon kemény. Sok áldozattal jár már egészen fiatal kortól, viszont a balettosok már gyerekként nagyon életrevalók, mindenhol feltalálják magukat – magyarázta a szakember.

A veszprémi fiatalok már több helyen megmutatták tudásukat, voltak Szentpéterváron, ahol két első helyezést is szereztek, jövő áprilisban pedig egy igazi profi megmérettetésre, a bécsi VIBE versenyre utaznak. Jó, hogy ilyen lehetőségeik vannak, de – emelte ki a veszprémi tanár – a balett tánc, s nem sport, még ha az utóbbi időben a művészettől a technika, a torna irányába mozdult is el. Éppen ezért nem is a versenyek a legfontosabbak, hanem az, hogy valaki egy remek társulat tagja, a csúcson pedig szólistája legyen. Egy jó társulatba pedig rendkívül nehéz bekerülni.

Viktóriától megtudtuk, hogy tavaly óta a ritmikus gimnasztika is a veszprémi balettoktatás részét képezi. Az órákra Budapestről hívtak szakedzőt. Nem is akárkit, a szintén orosz származású Berek Irinát, aki elismert, nagy név a szakmában, nemcsak mint tréner, hanem, mint – olimpiákon, Eb-ken és világbajnokságokon is szereplő – nemzetközi bíró. A ritmikus gimnasztika remekül kiegészíti a balettot.

Podolszkaja Viktória álma egy olyan profi intézmény létrehozása Veszprémben, amely középfokú bizonyítványt adna a tanulóknak.

– Legyen Veszprém balettváros is! Ha létrejönne a dolog, egy rangos címmel gazdagodna a település. Elsőként nagy szükség lenne egy igazi balett-teremre. Én nagyon boldog ember vagyok, jól érzem magam a városban. A tanítványaim kötődnek hozzám, és érzem, hogy át kell adjam, amit tudok. Hálás vagyok Veszprémnek, hogy befogadott, s büszke, ha tudok segíteni!