Pozitív életszemléletet közvetít képeivel a fűzfői amatőr fotós

Fujszné Kőnig Zsuzsa amatőr fotós a fényképezéssel a jó érzéseket gyűjti, melyeket elsősorban természetfotóival kíván eljuttatni a hozzá hasonlóan a szépet kereső közönséghez.

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont: a baloldal nem kormányzóképes

Fujszné Kőnig Zsuzsa a Naplónak nyilatkozva elmondta, a legkedvesebb évszaka az ősz, mert a lassú elmúlást a természet meseszépen festi meg, ezután a tél a lecsendesedés színeit hordozza, hogy aztán újból berobbanhasson a színeiben gazdag tavasz.

– Minden fotómhoz tartozik egy történet, egy érzés. Szeretném ezt a fotóimon keresztül másoknak is átadni, és néha talán sikerül is. Minden kattintásnál azon gondolkodom, hogy meg tudom-e mutatni a fényképeimen keresztül az éppen megélt kis történetet. Mindig nyitott szemmel járok, és ha rám talál a jó érzés, akkor előkerül a fényképezőgépem. Képeimmel az az egyik legfőbb célom, hogy felrázzam a körülöttem élők képzelőerejét – fogalmazott a hobbifényképész, miközben megmutatta a fotóit, melyek közül jó néhány több kiállításon is szerepelt. Legutoljára a Balatonfűzfő értékei – 20 éves a város elnevezésű tárlaton, melyet Veszeli Lajos festőművész nyitott meg és méltatta Fujszné Kőnig Zsuzsa munkásságát.

A balatonfűzfői fotós reméli, hogy fényképei tükrözik a pozitív életszemléletét. Fotóit szinte mindig párosítja egy-egy idézettel, irodalmi mű címével, akár komorabb hangvételű gondolatokkal is. Szeret fényképezni, autodidakta módon jutott el arra a szintre, ahol most tart. A tanulási folyamat közben a hivatásos fotósoktól is elfogadta az építő jellegű kritikákat. Zsuzsa hosszú éveken keresztül elsősorban családi eseményeket, baráti összejöveteleket, valamint kirándulásokat, nyaralásokat fényképezett. A digitális technika fejlődésének köszönhetően mára már mindent szívesen fotóz.

Lapunknak elárulta azt is: próbálkozott ételfotózással, több-kevesebb sikerrel. Saját bevallása szerint a bennünket körbevevő színes világ a kedvenc témája, de szereti a makrófotózást is. Mint mondta, a legcsodálatosabb érzés az, amikor az unokáját fotózhatja. Sok fényképére büszke, de igazán kedvence nincs, hiszen nem lehet összehasonlítani egy ragyogóan kék Balatont egy téli hóeséses képpel.

1986-ban, 18 évesen került Balatonfűzfőre. Azóta a gyár­telepi részen él, itt nevelték fel két gyermeküket. Mindig jól érezte magát a ligetes városrészen, a zegzugos ösvények azonnal elvarázsolták. Úgy fogalmazott, hogy Balatonfűzfő az élete. Több fotópályázaton is nyert. Továbbra is célja, hogy megmérettesse fényképeit, ezzel is népszerűsítve Balatonfűzfőt. Beszélgetésünket a Radnóti Miklóstól származó kedvenc idézetével zárta, mely egyben ars poeticája: „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj.”