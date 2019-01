Programokban gazdag esztendő van a pápai Jókai Kör mögött

A nagy múltú Jókai Kör elnökét, Stankovics Mariannát kértük, hogy értékelje a tavalyi esztendőt, és vázolja az idei terveiket.

A pápai Jókai Kör 1893-ban alakult meg, a város irodalom- és művészetkedvelő közönségének szinte teljes számú részvételével, 269 taggal. Az első korszakban több ízben tűztek ki irodalmi pályadíjakat, valamint bábáskodtak a város monográfiájának megalkotása felett. A kör működése az első világháború miatt megszűnt, és csak 1924 végén alakult újjá. Ettől kezdve egyre gyakrabban adtak elő a magyar irodalom jelesei a körben. A tagok által szervezett pénzgyűjtésből 1931-ben Jókai- és Petőfi-szobrot avattak a Március 15-e téren, a református kollégium 400 éves jubileuma emléknapján. A kör sokáig utolsó irodalmi estje 1944. március 1-jén volt, e hónapban a kör főtitkára, Kőrös Endre és felesége öngyilkos lett. A tagság az ő sírjuknál jelent meg utoljára egységesen, egészen 1984-ig, amikor közel száz lelkes pápai mondta ki az ismételt újjáalakulást. Az azóta eltelt évtizedek során töretlen lendülettel, színvonalas rendezvényekkel hirdeti az irodalom, a művészetek fontosságát a nagy múltú kulturális közösség – tudtuk meg Stankovics Mariannától, a Jókai Kör jelenlegi elnökétől. Az irányítást tavaly januárban átvevő körvezető harmincegy éve tanít Pápán középiskolai magyar-történelem szakos tanárként, huszonhét évig a közgazdasági szakközépiskolában (ma szakgimnázium), négy éve pedig a Petőfi Sándor Gimnáziumban. 2018-as évértékelőjét a kör saját és társszervezésű programjainak számba vételével kezdte.

– Tavaly a legfontosabb az volt, hogy a város emlékévvel tisztelte meg Jókait, melynek szervezésében, lebonyolításában lelkesen részt vállaltunk. Több rendezvényünkkel kapcsolódtunk az emlékévhez, továbbá például a Jókai-vetélkedő zsűrijének elnökét mi adtuk, és részt vállaltunk a maratoni Jókai-felolvasásban is – emelte ki Stankovics Marianna.

– Februárban volt emlékestünk Nagy László halálának negyvenedik évfordulóján, egykori iskolájában, a közgazdasági szakgimnáziumban. Február 18-án Révkomáromban emlékeztünk meg beszéddel, verssel Jókai Mór születésnapjáról, ezt minden évben megtesszük. Áprilisban Jókai és a képzőművészetek címmel a Szépművészeti Múzeum munkatársa, Gila Zsuzsanna tartott előadást, melyből kiderült, hogy a nagy mesemondó nemcsak festményeket alkotott, hanem elefántcsont szobrokat is faragott. Május 5-én, Jókai halálának évfordulóján koszorúztunk az Esterházy-kastély előtti Jókai-emlékkőnél. Szintén májusban, a kör 125. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést tartottunk, a gyönyörűen felújított református ótemplomban. Júniusban, mint minden évben megkoszorúztuk Kőrös Endre emléktábláját. Júliusban a gannai önkormányzattal közösen emlékeztünk meg Esterházy Péter íróról a mauzóleumban, felolvasással, a pápai felolvasókon kívül Budapestről, Pécsről, Gödöllőről is érkeztek megemlékezők, például Ruttkai Éva családjából Rutkai András, illetve Esterházy Péter fiatalkori barátja, Horváth Annamária. Szeptemberben Karinthy-emlékestet tartottunk az S. K. Társulat, valamint a Szó és Kép Színpad közreműködésével. Novemberben Kaffka Margit-emlékestünk volt irodalmi önképzőkörünk műsorával – számolt be a körvezető.

Mint mondta, a megalakuláskor létrejött színészeti és zenei szakosztály az idők során megszűnt. Jelenleg csak irodalommal foglalkozik az évek óta kismértékben csökkenő létszámú, most mintegy 90 tagot számláló egyesület, amelynek fő profilja a helyi hagyományok és a klasszikus magyar irodalom hagyományainak őrzése. Az idei évben kerek évfordulós írókról – úgy mint Kányádi Sándor, Kertész Imre, Márai Sándor, Örkény István, Weöres Sándor – terveznek megemlékezni. Újdonság, hogy mindenképpen kapcsolódnának a kortárs irodalomhoz: 2019-től kezdve évente legalább egy költőt vagy írót hívnának. Többek között ígéretet kaptak a tapolcai Németh István Péter költő-irodalomtörténésztől, aki glosszájával megnyerte a Jókai-emlékév alkotói pályázatát.

Stankovics Marianna érdekességként megjegyezte, a pápai Fódi Tarokk Körtől kaptak ajándékba egy, a hátlapján Jókait ábrázoló tarokk kártyacsomagot. (Az író kedvelt szórakozása volt a tarokk.)

– Örömünkre szolgált, hogy szinte majdnem mindig telt házas műsorainkban tevékenyen szerepeltek több helyi iskola diákjai. Jó volna, ha lenne egy állandó előadótermünk, valamint hogy minél több fiatal csatlakozna hozzánk. Folyamatosan várjuk az új tagokat – zárta beszámolóját Stankovics Marianna elnök.