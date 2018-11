Radnóti Miklósra emlékezett a nyugdíjasklub

A Csopaki Nyugdíjasklub – nyugodtan mondhatjuk – a település legaktívabb civil szervezeteinek egyike. Kirándulásokon vesznek részt, önkéntes munkát vállalnak a közösségért, Csopakért, több programot is szerveznek maguknak és a nyilvánosságnak egyaránt.

A kultúrcsoport az elmúlt évek során számos költőfejedelemről megemlékezett, mint például Arany Jánosról, Illyés Gyuláról, József Attiláról, Petőfi Sándorról, Vörösmarty Mihályról, Zelk Zoltánról, az erdélyi költőkről – a teljesség igénye nélkül. Most Radnóti Miklósra esett a választás a költő halálának 74. évfordulója alkalmából. A kultúrcsoport Radnóti válogatott verseiből adott ízelítőt a hallgatóságnak. A szomorú, szinte tényszerűen megírt versek zömében a háborúról és az általa átélt szenvedésekről szóltak. Több vers is tükröt tartott az akkori társadalom elé, amit a költő egyik versében – „Oly korban éltem én e földön…” – meg is örökített.

Radnóti versei azonban nem csak az embertelen, barbár korról, a kiszolgáltatott ember szenvedéseiről vallanak; költészete a szépségnek, az emberi tisztaságnak és méltóságnak, a sorson felülemelkedő emberi hősiességnek is művészi dokumentuma. A megemlékezést Pécsvá­rady László csopaki lakos Radnótihoz című versével zárták.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A közönség nagy tapssal köszönte meg a színvonalas irodalmi műsort, melyet Horváth Imréné, a csoport vezetője válogatott, s az összekötő szöveget is megírta és elmondta. A költeményeket előadta Bíró Antalné, Csoó Sándorné, Gyarmati Lászlóné, Hajdú-Fehér Zsuzsa, Jáger Tibor, Jáger Tiborné, Látos Jenőné, Nagy Ferencné, Oláhné Schmidt Erzsébet, Poór Sándorné, Szabó Károlyné és Szél István.