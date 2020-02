Radnóti sorait hívta segítségül új dalához a gyulafirátóti Sub Bass Monster

Máté Szabolcs alias Sub Bass Monster Fura Csével és Szakács Gergővel társulva helyezte új köntösbe a neves magyar költő versét.

A pályáját még 1998-ban kezdő Sub Bass Monster most is megmutatta, hogy egy percet sem fogott az idő rajta, hiszen alkotótársaival zseniálisan foglalta zenébe Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét és annak gondolatvilágát, egyedi stílusával pedig egészen új perspektívából közelítette meg annak emblematikus sorait.