Rajongsz a költészetért? Tedd próbára magad! – KVÍZ

A költészet világnapja alkalmából egy kis agytornára invitáljuk kedves olvasóinkat!

A költészet világnapját, minden ország a saját eszközeivel, a nem-kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és civil szervezetek bevonásával ünnepli meg -foglalja össze az irodalmijelen.hu.

Az esemény kapcsán portálunk is meghirdette a „Légy Te is költő!”-akcióját, melynek keretében olvasóink is lehetőséget kaptak arra, hogy szerzeményeiket a nagyközönség elé tárják. Szerencsére szép számmal érkeztek alkotások, amelyeket a fenti linken el is olvashatnak.

Most pedig irodalmi kvízünkkel folytatjuk a megemlékezést!

Kiemelt képünk illusztráció