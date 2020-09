Rangos elismerésben részesültek a veszprémi Miklós Judit tanárnő munkái

A veszprémi tanárnő alkotásra fordította a digitális oktatás alatt felszabaduló idejét. Az eredmény figyelemreméltó: a Magyar Művészeti Akadémia bírálta a pályázati anyagot, és a Magyar Iparművészet folyóirat szerkesztői is elismerték Miklós Judit munkáit.

Kilencedik tanévét kezdi a Veszprémi Középiskolai Kollégiumban Miklós Judit mestertanár, aki ezt megelőzően a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított biológiát, rajz – vizuális kommunikáció tantárgyból pedig érettségire készítette fel az érdeklődő diákokat. Kollégiumvezetőként rendszeresen kiállításokat szervezett, hogy eredeti alkotásokkal és az őket létrehozó művészekkel találkozhassanak a diákok.

Elmondása szerint mindig volt valamiféle többletenergiája, amelyet rendszerint művészi alkotómunkába igyekezett fordítani.

– Amikor márciusban elkezdődött a digitális oktatás, felszabadult a munkába járás ideje, és miközben készítettem a feladatokat, követtem a csoportok munkáit, találtam egy pályázatot, amelyet a kortárs művészeteket támogató, egri Kepes Intézet írt ki Egy-öltés címmel. Tértextil és öltözet témában várták a pályamunkákat. Elég szoros volt a határidő, mindössze egy hónap állt a rendelkezésemre, de belevágtam – osztja meg velünk a tanárnő.

Miklós Judit a másoddiplomáját az Iparművészeti Egyetemen szerezte, éppen ezért ez a pályázat igazán megmozgatta a fantáziáját.

– Jött egy eredeti ötlet: a leggyakrabban használt tértextil az öltözet, ebbe szerettem volna valami csavart belevinni, nem ruhát varrni, nem tértextilt csinálni, hanem valamilyen figurát. Ebből az ötletből kiindulva alkottam meg a saját lélekszabászatomat – meséli.

Először egy szabóbábúra kezdett el papírmaséból és különböző anyagokból figurát formálni, ami elmondása szerint egyre rondább lett, ezért három nap munka után elengedte az elképzelést.

– Másnap reggelre viszont jött az áttörő ötlet – magyaráz lelkesen a tanárnő.

Amit addig csinált, feladta, és előkereste azokat a az üvegfestékkel megfestett műanyaglapokat, amelyeket még a kollégiumban készítettek a diákokkal az egyik műhelymunka keretein belül, de eljárt felettük az idő, mivel megújult a helyiség, aminek az ablakait díszítették a retró virágos fóliákkal.

– Nem akartam kidobni, sok munkaórát fordítottunk az elkészítésükre. Jó alapanyagnak gondoltam őket. Bíztam benne, hogy lesz még alkalom az újrahasznosításra. Most kapóra jöttek – mondja Judit.

Kísérletezni kezdett. Először is hőfúvóval domborította, alakította ezt az anyagot, és figyelte, hogyan reagálnak a műanyaglapok a hevítésre. Az ötlet nagyon jól működött. Így született meg a stilizált női lélektorzó, és erre az alapra dolgozott rá rétegelt organzából színes, áttetsző virágformákat.

– Innentől kezdve már könnyebben haladt az alkotómunka. Hét figurából álló sorozat tervei, vázlatai gyűlnek, amelynek lendületet adott a pályázat. Az utolsó elem már korábban elkészült. A Karton Csoport Kert címmel rendezett kiállításán mutattam be Budapesten és Kaposváron. Készülődő lélek lett a címe, száraz virágokból és egyéb természetes anyagokból készült. Az elmúlás, elengedés fájdalma, a lét törékenysége sűrűsödik benne – magyarázza.

A hevített műanyaglapokból álló, új munka a Vágyvirág nevet kapta. Ez lett a sorozat első darabja.

Ifjú kori virágzó vágyait alakította, formálta térplasztikává, amelyben a mélyebb rétegekben az Ötletteremtő műhely tagjainak írásban megfogalmazott vágyai is megbújnak.

– Amikor az ember elindul az életbe, belevág valamibe, tele van nagy vágyakkal, nagy energiákkal, és mindenre úgy gondol, hogy gyönyörű, szép és menni fog – érvel Judit. Hozzáteszi, hogy a lélek működése már középiskolás kora óta erőteljesen foglalkoztatja. Azon is gondolkodott annak idején, hogy nem tanár lesz, hanem pszichológus vagy képzőművész. Az érdeklődési körének azóta is az ember a központja. Test és lélek együttműködése, betegségek, elváltozások okai. Elvégzett egy biologika alaptanfolyamot is, hogy hatékonyabban tudjon segíteni a diákoknak.

– Nem tudod levetni azt, ami a lényeged. Engem továbbra is nagyon érdekelnek az emberek közti kapcsolódások, a lélek működése és ennek megjelenési formái az emberi testben – jegyzi meg.

Miklós Judit végül elküldte a kész alkotás dokumentációját a pályázatra. Hamarosan megkeresték, hogy a munkáit is küldje el.

– Az alkotásokat a Magyar Művészeti Akadémia három tagja értékelte. Négyből három munkám bekerült a kiállításra – meséli büszkén a tanárnő. A Vágyvirágok, Függőkertek installáció újrahasznosított anyagokból született, míg az Ágas bogas tértextil monotípiák felhasználásával szitázással készült.

Az alkotásokkal további elismeréseket is sikerült kivívnia magának, hiszen először a kultura.hu portál címoldaláról, majd a rangos Magyar Iparművészet folyóirat címlapjáról köszönt vissza Miklós Judit alkotása.

– Ez óriási endorfinbomba volt. Nagyon jó érzés, amely mindenképpen erőt fog adni a továbbiakhoz. Már készül is a lakhelyemen a stúdió, amelyben korosztálytól függetlenül várom majd az alkotni, tanulni vágyókat.