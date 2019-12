Rászoruló gyerekeket látogatott meg a Mikulás Ősiben

A településre csütörtökön érkezett meg a nagyszakállú, és a vidám hangulatú rendezvényen a rászoruló gyermekek nagy örömére rengeteg ajándékot hozott magával.

Az Ősiben élő gyerekek nagy izgalommal és kitörő örömmel fogadták a Télapót, dalokkal, versekkel és rajzokkal is készültek a látogatására. A Mikulás jelmezbe Beke Ferenc, az ünnepség főszervezője bújt bele, elmondta, most már közel tíz éve minden decemberben beöltözik, hogy mosolyt csaljon a helyi gyerekek arcára.

– Minden évben nagyon jól sikerül a rendezvény. A település jelenlegi és korábbi védőnője segített idén a szervezésben és az előkészületekben is, ami nagy feladat. Én magam is Ősiben élek, van négy gyerekem, éppen ezért is gondolok minden évben a többi családra, akiknek nem jut az ünnepek alatt akkora bőség, mint másoknak – tette hozzá a Napló kérdésére Beke Ferenc.

A főszervezőt a helyi vállalkozók és őstermelők is segítették, rengeteg adományt gyűjtött össze, édességeket, plüssöket és Mikulás-csomagokat, amelyeket a gyerekek között osztott ki. – Vannak családok, akik hónapról hónapra élnek, nem túl jók az anyagi körülményeik, őket szeretném ezzel segíteni. A rendezvény szlogenje az „adni jó, kapni jó”, amit az elmúlt tíz év alá is támaszt: jó érzés ajándékot adni a gyermekeknek, és mosolyt kapni tőlük – tette hozzá Beke Ferenc.

A családokat Ferenc és a védőnők hívták meg, a főszervező elmondta, igyekszik minden évben nyitott szemmel járni, és ha szükséges, új családokat is bevonni az ünnepségbe, de sok család minden évben meghívást kap.

Az ünnepség végén a helyi pizzéria felajánlásából megvendégelték a gyermekeket és szüleiket.