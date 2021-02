Reflektorfénybe kerülnek a veszprémi teátrum háttérmunkásai

A Pannon Várszínház a legújabb online műsorában, a Színházi percekben a társulat munkás hétköznapjaiba és a színház kulisszái mögé enged betekintést.

Molnár Ervin, a Pannon Várszínház színésze ezúttal műsorvezetőként méreti meg magát, hiszen a Színházi percek online műsor házigazdájaként láthatja őt a közönség a képernyőkön.

– Igyekszünk közelebb hozni a nézőkhöz a színházat ezzel a műsorral, olyan helyekre is elkalauzoljuk a követőinket, ahová egy átlagos, járványmentes hétköznapon nem nézhetnének be. A Színházi percek a színház közvetlenebb, lazább és emberi oldalát bemutató sorozat – mesélte a színész.

A Színházi percek Molnár Ervin saját ötletéből valósult meg. – Nagy álmom volt, hogy egy ilyen műsort készíthessek, de eddig olyan feszített volt a munkatempónk, hogy nem fért bele az időbe. Most adott volt a lehetőség, így elkezdtük, és reményeink szerint a nézők is szeretni fogják. Úgy tervezzük, hogy ezt a sorozatot akkor is folytatjuk majd, miután a színház kinyithat – mondta az ötletgazda.

A Színházi percek igazi színházbejáró műsorként funkcionálhat majd. A tervek szerint a nézőket az olvasópróbától szeretnék végigkísérni egészen az előadásig. – Az emberek egy része azt gondolja, hogy a színész akkor dolgozik, amikor mások szórakoznak. A teljes folyamatot nem feltétlenül látják, nem tudják, hogy a színészek ugyanúgy dolgoznak délelőttönként is, mint bárki más. Kevesebb ref­lektorfényt kapnak a háttérmunkások, a díszlettervezők, a varrónők, a jelmeztervezők, de ebben a műsorban őket is bemutatjuk – tette hozzá.

A Pannon Várszínház leállása óta a színészek is jobban bekapcsolódtak a háttérmunkákba, a marketingtevékenységekbe. – Ha nem színész, akkor marketinges lettem volna. Mindig is érdekelt a kultúraszervezés, a PR és a marketing, így örülök, hogy kipróbálhatom magam ebben is. Van egy ötéves kisfiam, így az elmúlt időszak nekem magánéleti téren is sokat adott. Teljesen más munkarend szerint dolgozunk most, így sokkal több időt tudunk együtt tölteni – fogalmazott.

A műsornak már két adása megtalálható az egyik legnagyobb online videómegosztó platformon, hamarosan érkezik a harmadik adás, emellett pedig nemsokára ezzel párhuzamosan elindul a színház saját podcastműsora.