Rejtett kincsek a Művészetek Völgyében

Kapolcson bármelyik napszakban, bármelyik udvarba téved be az ember találhat valami olyan különlegeset, amit azelőtt még soha nem látott. Nem kell, hogy ez éppen egy együttes legyen, egy helyszín, de még egy árus is tud csodás meglepetéseket okozni.

Kezdésként rögtön itt van egy udvar, amit azelőtt talán kevesen ismertek, és idén sem volt nagy a tolongás: a Kőbánya udvara. A Kőbánya Zenei Stúdióból kinőtt Művészetek Völgye udvar a fesztivál egy eldugottabb részén fekszik, és különleges adottságai miatt akár „páholyból” is nézhetjük a koncerteket, tehát egy hatalmas domb tetejéről, amire lépcső vezet fel. Mivel kiesik a központtól, csendes, fás részen pihenhetünk miközben olyan elképesztő tehetségek állnak a színpadon mint a Fran Palermo, a Hiperkarma, vagy hétfőn majd a Carbonfools.

Az árusok között is érdemes kóborolnunk, így akadtunk rá mi is arra a 12 év körüli kislányra, aki házikészítésű szörpöket árul: fenyőrügy, bodza és levendula ízekben. Mindennek bevételét becsületkasszába gyűjti, hiszen egy mikroszkópot szeretne venni. Abban még nem biztos, hogy tudós lesz-e, ha felnő, de azt már most tudja, hogy apró dolgokat akar majd vizsgálni a mikroszkópjával.

A legnagyobb meglepetés szombat este 22 órakor ért minket. A zegzugos Harcsa Veronika udvar árnyas fái alatt lépett fel a Mongooz and the magnet zenekar, akiknek a zenéje messziről is odacsábította a tömeget a helyszínre. Az multikulturális formációt a norvég Magnus Måløy, az ír Ian O’Sullivan és a magyar Háló Gergő alkotják. Az első szó, ami eszébe juthatott a nézőknek a koncert alatt az, hogy professzionális.

A Mongooz and the magnet egy kevésbé ismert együttes, ám sokkal nagyobb reflektorfényt érdemelne. A blues-os alaphangzású dalok rockkal és poppal vannak fűszerezve, hol kemény gitárriffekkel, hol pedig lágy alternatív, elvont dallamokkal kiegészülve. Pontos, precíz munka minden daluk összeállítása, nem beszélve arról, hogy kevés együttes mondhatja el magáról, hogy minden tagjuk énekhangja kiemelkedően jó.

A vasárnapot az Elefánt koncertje fogja zárni a Panoráma Színpadon, de hétfőn is izgalmas programok kerülnek terítékre, úgymint a The Anahit Taliándörögdön vagy a Kiscsillag a Panoráma Színpadon.