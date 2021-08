Remek hangulatban zajlanak a Magyarpolányi passió próbái

„Végre ismét együtt, régóta vártuk ezt a napot!” – így köszöntötték egymást a próba első napján a Magyarpolányi passió szereplői. Ők mindannyian egy csapatot alkotnak. Közös a cél, élvezni a készülődést, az előadást, maradandó élményt adni a látoga­tóknak.

Magyarpolány nevét a passió országosan ismertté tette. Egy közösség, ahol csaknem negyedszázadon át lelkes amatőrök kitartással, akarattal nagyot alkotnak. A passió több, mint egy színházi előadás. A szereplők közül többen megfogalmazták: ők beleadják szívüket és lelküket. A közös munka növeli a szülőföldhöz való kötődést, aki valamilyen okból elköltözik, gyakori, hogy az előadásra hazatér, még akkor is, ha már nem él hozzátartozója a községben. Életre szóló élményt ad, növeli a lakosság összetart­óerejét, ami a hétköznapokban is érvényesül.

A próbák jó hangulatban zajlanak. Az újaknak segítenek a régiek, a szünetekben a gyerekek együtt játszanak. Senkin nem látszik, hogy aznap már ledolgozott egy műszakot, vagy éppen próba után rohan a munkahelyére. A szereplők a családi nyaralást vagy a rokonlátogatást is úgy szervezték, hogy augusztus elejére hazaérjenek.

Az idén a darab legfiatalabb szereplője az öt és fél esztendős Kiskopárdi Fanni. A kislány és nyolcéves nővére türelmesen viseli az estébe nyúló próbákat. Szüleik is részt vesznek a produkcióban, a nagymama pedig a nemzetiségi kórus tagjaként énekel. Az édesanya elmondta, ő Magyarpolányban töltötte a gyermekkorát, látta az előadásokat. Felnőttként Budapesten élt a családjával. Tervezték, hogy jelentkeznek szereplőnek, de a fővárosból nem tudták megoldani. Hazaköltöztek a faluba, így ez a vágyuk is valóra vált. Az életüket úgy szervezik, hogy a próbákon is részt tudjanak venni. Élvezi azt az egész család, a zenét is szeretik. Az előadásokon az éjszakai ébrenlétet úgy oldják meg, hogy a kislányok délután is lefekszenek aludni.

Takács Andrea családjában szintén hagyomány a szereplés. Ő maga húsz éve tagja a csoportnak. Nagyobbik gyermeke négyévesen kezdte a szereplést, a kisebb, aki 2002-ben született, már két és fél évesen beállt az előadásba. Először a nép szerepében voltak, majd az angyalkákat játszották. Máig a passiójáték oszlopos tagjai, pedig már felnőttek. Alexandra és Nikolett is várja a próbákat, az előadásokat. A passió zenéjét a kocsiban való utazás közben is hallgatják. Ők ebbe nőttek bele, az életük részévé vált.

A legidősebb szereplő a hetvenes éveiben járó Hornyák Sándor, aki 2015 óta Kajafás főpap szerepében játszik. Az övé az egyik leghosszabb szöveg, amelynek, saját elmondása szerint könnyen ment a megtanulása. Szívesen tanul, szereti az irodalmat. A gonosz főpap karakterén sokat gondolkodott. Egy embernek, akitől távol áll a gonoszság, nehéz volt beleélnie magát Kajafás gondolkodásmódjába, úgy előadni azt, hogy a néző számára hiteles legyen. A rendező segített neki.

Grőber József, akit Pilátusként láthatnak majd a nézők, szintén beleérezte magát a karaktere élethelyzetébe. Megpróbálta átérezni Pilátus belső, lelki vívódásait.

A mondanivalót erősíti a környezet, amelyben a darab játszódik. Díszletet sem kellett építeni, ugyanis az adott. A Kálvária-domb tetején a Fájdalmas Szűz tiszteletére neogótikus stílusban épült kápolna a hozzá vezető 153 lépcsőfokkal, a stációkkal, a téren található templom, a Fájdalmas Szűz kőszobra, a Szentháromság-szobor kiváló környezetet biztosít az elő­adás témájához. A színpadot a helyiek társadalmi munkában építik.

Az előadások napja augusztus 19., 20., 21., 24., 27., 29., a kezdési időpont 21 óra.