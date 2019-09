Rott Nándor püspökről tartottak konferenciát a Szaléziánumban

A Veszprémi Főegyházmegye, a Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár rendezte meg a közelmúltban Katolikus reneszánsz a veszprémi egyházmegyében – Rott Nándor püspöksége (1917–1939) címmel egyháztörténeti konferenciáját.

A Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ adott helyet a tudományos konferenciának, ahogy a témakör szakértői mutatták be előadásaikat, többek között az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutató Csoport tagjai, Sági György és Tóth Krisztina, de érkeztek a BME, ELTE és EKF-ről is kutatók. A konferencia fővédnökei, Márfi Gyula nyugalmazott érsek és Mail József helynök nyitották meg köszöntőikkel az eseményt.

Márfi Gyula köszöntőjében kiemelte a rétegpasztoráció jelentőségét az egyházban, és a lelki gondozás már megvalósult szegmenseit Veszprémben.

– Nekünk az a célunk, hogy aki bejön a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteménybe, a Szaléziánumba, vagy az Érseki Palotába, azokhoz közelebb hozzuk az Istent és az egyházat. Ez nemcsak egy turisztikai élmény lesz számukra, hanem valamiféle lelki élmény is – tette hozzá Márfi Gyula.

– Ez a konferencia egy hosszútávú programnak a része, hogy majd valamikor a 2020-as években legyen elegendő anyag ahhoz, hogy elkészülhessen az egyházmegye-történeti monográfia, és a huszadik századból már csak ez az egy szelet maradt ki, a két világháború közötti időszak, amit a katolikus reneszánsz időszakának szoktak nevezni pont azért, mert az egyházi intézmények ekkor egy olyan megerősödési folyamaton esnek át, a hitélet is megújul, elmélyül, ami miatt tekinthetjük ezt egyfajta újjászületésnek.

Pont egybeesik ez az időszak Rott Nándor püspökségével, aki 1917-től 1939-ig volt veszprémi püspök, úgyhogy adta magát a téma. Úgy is, hogy az 1919-es tanácsköztársaságról tartottunk tavasszal egy konferenciát, ahol már Rott Nándor is téma volt, de az ő püspökségének nemcsak az eleje lényeges, hanem a hátralévő húsz év is – mondta el a Napló kérdésére Karlinszky Balázs, az esemény főszervezője.

Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár igazgatója hozzátette, ez már a hetedik konferencia a monográfiához kapcsolódóan 2014 óta. A konferenciákra készített tanulmányok képezik majd azt a korpuszt, amelyből a monográfia elkészülhet a jövőben.