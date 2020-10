Route 66 – Fenyvesi Ottó olvasott fel a Művészetek Házában

Rendhagyó módon, online közvetítéssel folytatódott a veszprémi Művészetek Háza Olvasólámpa című sorozata. Az irodalmi est vendége ezúttal a programsorozat ötletgazdája, Fenyvesi Ottó, József Attila-díjas költő volt.

Az est moderátora, Kilián László avatta be a nézőket a költő életútjának és munkásságának fontosabb állomásaiba, valamint mesélt egy keveset a Fenyvesi-vers jellemzőiről és jelentőségéről. Így megtudhattuk, hogy a Vajdaságból 1991-ben Magyarországra települt alkotó a posztginsbergi költészet hagyománykörének folytatója, az angolszász rock- és alternatív zenék egyik legkorábbi, hazai népszerűsítője, a punk-mozgalom felkarolója és a kortárs, hosszú szabadvers mestere, képzőművész, lemezlovas, folyóirat szerkesztő és folyóirat alapító.

Hosszasan lehetne még sorolni Fenyvesi Ottó életének érdekes mozzanatait, valamint az őt körülvevő, szűkebb és tágabb közösséget a nyitottság és a progresszivitás irányába alakító tevékenységét. Ezt most nem tesszük meg. Egyrészről azért nem, mert az Olvasólámpa sorozat is pontosan arról szól, hogy a nézők, hallgatók (olvasók), az alkotásokon keresztül találkozzanak egy-egy íróval, költővel, és így, a személyes felolvasás hangulatrétegző ereje által kapjanak tájékozódási pontokat az alkotó külső és belső életéről, másrészről azért nem, mert Fenyvesi Ottó lényege valahol máshol van. Benne a versben, vagy a kollázsokban, vagy a túlvezérelt gitárzenében. És ez még a Művészetek Háza közösségimédia-felületén, egy laptopnyi képernyőn is érződött.

Fenyvesi Ottó versei a hétköznapi eseményeket, hétköznapi versbeszéddel emelik az univerzálisba. Pátosz nélkül emelkedett, bölcselkedési szándék nélkül bölcs. Mint egy indián törzsfőnök, aki azt mondja „Uff”, és abban minden benne van. Fenyvesi Ottó is azt mondja, uff, csak kicsit hosszabban.

A Vass László Gyűjtemény festményei között olvasott fel saját verseiből a költő. Kezdésként A szamurájok kódexéből idézett egy részletet. Mint mondta, ennek jegyében alkot:

„Állítólag, amit a kor szellemének hívnak, soha nem tér vissza. Ez a szellem nyomtalanul elvész, amint a kor tovatűnik. Épp ezért hiába szeretné valaki visszafordítani az idő kerekét száz évvel vagy többel, nem teheti meg. Ezért a lehető legjobbat kell kihozni minden nemzedékből.”

Az első vers a topolyai gyermekkort idézte fel, a második a kamaszkort és az 1968-as évet, végül pedig eljutottunk napjaink világáig. Fenyvesi Ottó el is mondta, hogy az ember egy idő után elkezdi sorjázni a tapasztalatait. Ő is ezt teszi most. Hamarosan várható tőle egy kötet is.

– Minden nemzedéknek fel kell mutatni azt, ami az életük lényege volt. Én megpróbálom a XX. század második és a XXI. század első felének tapasztalatait megragadni, és költészetbe sűríteni – mesélte a költő.

Fenyvesi Ottó a napokban lett 66 éves. Adja magát a híres, Észak-Amerikát átszelő országút képe, hiszen a Fenyvesi-költészet is olyan, mint a Route 66: egyenes és tétje van. És az utazás alatt bármi megtörténhet, és meg is történik.