Elkezdődött a Rozé, Rizling és Jazz Napok!

Vasárnap vette kezdetét a Rozé, Rizling és Jazz Napok, amely nyolc napon át huszonnégy koncerttel, harmincnégy borászat és hét további gasztro kiállító lehel életet a városba az elkövetkezendő napokban. Tudósítónk az első naptól nyomon követi az eseményeket, kóstoljanak bele online a minifesztivál csodás hangulatába!

Aki nem hiszi, járjon utána – szokták mondani a hihetetlen történetekre. Az pedig, hogy az elmaradó VeszprémFest kísérőrendezvénye végre a saját lábára áll, és minifesztiválként nyitja meg a várva-várt nyári szezont Veszprémben, valóban hihetetlen történet. Azonban olvasóink helyett is utána jártunk, kövessék tudósításunkat, és éljük át együtt a Rozé, Rizling és Jazz Napokat!

Aki a saját szemével szeretne megbizonyosodni a fergeteges hangulatról, webkamerán is követheti ITT, viszont mégis a legjobb, ha Önök is kilátogatnak az Óváros térre. A már hagyományosnak számító első napi eső eddig úgy tűnik, elkerüli a fesztivált, szóval aggodalomra semmi ok!

A polgármesteri hivatal előtti téren ismét az elvonulásé és a pihenésé a főszerep.