Rumi Olivér festményeivel történeteket mesél

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében Rumi Olivér festő Emberképek című kiállítása nyílt meg a kastélygalériában a napokban.

– Rumi Olivér életében elérkezett a pillanat, hogy önálló, kiforrott, csak rá jellemző kiállítási anyaggal bizonyítsa a képzőművészet kedvelőinek, hogy jó úton halad, rátalált saját mondanivalójára – jegyezte meg Szente-Takács Anna intézményvezető a művész bemutatása kapcsán.

A tárlaton megtekinthető képek művészi értelmezését és az alkotó fejlődését, rendkívül erős és egyedi értékekkel bíró látásmódját Rumi Olivér egykori tanára, a Devecseri Alkotókör művészeti vezetője, Trombitás Veronika megfogalmazásában hallhatták a jelenlévők.

Az alkotókör vezetője méltatásában úgy fogalmazott, a művészberkekben is elismert festő szerényen készült a bemutatkozásra. A tárlat a korai munkáiból is ízelítőt ad, mely alkotásokra már jellemző volt az az egyedi szemléletét, melyet aztán az évek alatt a tökéletességig fejlesztett. Kezdeti képeit fotók alapján alkotta meg, kedvelte a különös, egzotikus témaválasztást. Művészetében a romantikus világ ábrázolásából a valós, az általa megtapasztalt realisztikus élet megörökítésének irányába haladt. A jelenben technikai fejlettsége okán már belső vízióit is képes vászonra vinni. Összetett látásmódját tükrözi, hogy mivel a mai kor gyermeke, hatott rá mind a falusi élet szépsége és nehézsége, mind a modern lét dinamikája. Egyedisége abban is rejlik, hogy meglátja a letűnőfélben lévő, komoly értékekkel bíró múltat, miközben éli a jelent és üzenete a jövőbe mutat.

A tárlat megtekintésének művészi élményét a Devecseri Zeneiskola Kamaracsoportjának előadása Ihászné Szabó Katalin vezetésével még tovább gazdagította.