Sajtóreggelin mutatkozott be a Laczkó Dezső Múzeum új igazgatója

Szerdán kötetlen kerekasztal beszélgetéssel és sajtóreggelivel várták a Laczkó Dezső Múzeumban Veszprém városának sajtó képviselőit, turisztikai és kulturális szakembereit, együttműködő partnereiket.

A rendezvényen a múzeum frissen kinevezett igazgatója, Péterváry-Szanyi Brigitta vázolta fel jövőbeni terveit az intézményben, valamint vezetői ars poeticáját. Péterváry-Szanyi Brigitta az ELTE-n végzett régészet, történelem és latin szakokon, ezután különböző múzeumoknál dolgozott szerződéssel, főleg Vas és Pest megyében ásatásokon, valamint múzeumokban régészeti anyagok feldolgozásán.

Ezután tíz évet töltött Írországban, ahol régészeti feltárásokon, projekteken dolgozott. Hazaköltözése után a pápai múzeumban dolgozott régészként. Elmondása szerint kiemelten kedves volt számára a Pápán töltött időszak alatt a múzeumpedagógia és a közönségkapcsolatok, ahol különböző programokat dolgoztak ki a gyerekek bevonására és az ismeretek átadására.

– A most megszavazott igazgatói poszt öt évre szól, és egyrészt nagyon nehéz dolgom van, másrészt nagyon könnyű. 2023-ra Veszprém városa elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, és ez azért valamennyire ki is jelöli a múzeum feladatait. 2023-ra szeretnénk elérni, hogy ha megújul a múzeum épülete, akkor egy nívós, színvonalas, Európai-színvonalú, a nyugati kiállításokkal vetekedő interaktív kiállítást hozzunk létre a megyei és a helyi, veszprémi közösségek bevonásával. Ez mind nyilvánvalóan a régészetet, néprajzot és a történelmet is magába foglalja, ez pedig öt évre kinyúló, jelenleg még konkrét keretek kidolgozása alatt álló kutatási program keretében történne – mondta el terveiről az új igazgató.

Hozzátette, nagyon fontos a továbbiakban is a múzeum számára, hogy a helyi közösségekkel, a megyei kulturális intézményekkel, iskolákkal és múzeumokkal jó kapcsolatot ápoljanak, és helyet adjanak a Laczkó Dezső Múzeum falain belül különböző helyi projekteknek. A fiatalok megszólításában a már kipróbált, vagy jelenleg is futó programok a jövőben is folytatódni fognak, mint például az egész éven át tartó videós múzeumi elfoglaltság a fiatalabb korosztály számára. Az igazgató arról is beszélt, hogy a helyi iskolák tanmenetébe is szeretnének bekerülni, „házhoz menni” a tanórákra, és testközelbe hozni a múzeum munkásságát, ehhez viszont a jövőben a múzeumpedagógusi hiányt valamilyen módon pótolniuk kell.

Péterváry-Szanyi Brigitta elmondta, az ősszel már konzerv-kiállításokkal megnyílik a Laczkó Dezső Múzeum főépülete a további felújítási munkálatok előtt.