Séta egy tapolcai költő virágoskertjében

A közelmúltban Kaposváron, az Együd Árpád Kulturális Központban mutatták be a Tapolcán élő Németh István Péter költő, irodalomtörténész, műfordító Virágok világánál című új verseskötetét.

Hegedüs György, a Somogy Fotóklub elnöke szerkesztette és adta ki a Ménkű Judit Evelin színes rajzaival illusztrált, tetszetős válogatást. Az idén 60 éves szerző (a nyitóvers Kerék Imre köszöntője) mintegy félszáz, különböző műfajú művet jelentetett meg: verseket, tanulmányokat, monográfiákat.

Az utóbbiak között találjuk a balatonfüredi Lipták Gáborról, a soproni Kerék Imréről, a kaposvári, görög irodalmat fordító Papp Árpádról szóló munkáit, de külön kötetet szentelt Batsányi Jánosnak, Keresztury Dezsőnek, Vasadi Péternek és Czigány Györgynek. A keszthelyi Balaton Akadémia népszerű könyvsorozatában számos, a tájhoz kötődő irodalmi vonatkozású dokumentumot dolgozott fel.

A Virágok világánál irodalom- és könyvtörténeti kuriózum. Németh István Péter ötven virágról „énekel” saját kézírásával a könyv bal oldali lapjain; szemben velük a szemléltető, aprólékosan ábrázolt illusztrációk. Ménkű Judit Evelin rajzai akár kisdiákoknak is segíthetik a virágokkal való beható ismerkedést. Németh Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály közösen írt Füvész Könyvéből idéz: „Nagy segítség a tanulónak az is, ha a plántáknak jól lerajzolt képét könyvekben láthatja…”

A kötet elején, a vallomásos esszében áttekintést kapunk a virágokhoz való vonzódásáról és a magyar költészetben fellelhető, virágihletésű versekről. Arany Jánostól, Vörösmartytól, Csokonaitól, Tompa Mihálytól vett sorok szellemi, esztétikai eligazodási pontok számára. Első kötete 1988-ban Virágnyi világvég címmel jelent meg.

Elég jól ismerem Németh István Péter munkásságát, így új kötetében óhatatlanul elém kerülnek költészetének determináns jegyei: humánum, tisztaság, szépség, hit, alázat… Kontinuitások virágverseiben is. Ötven költeményében illatozó, pompázó, édeni kertbe viszi olvasóit. Hamvas Béla szerint – olvashatjuk – „Az ember Isten kertjében él”. Ha vitatjuk is ezt a szentenciát, attól a varázslattól, bódulattól, melyet a költő teremt, nem szabadulhatunk. Magnetikus hatásúak a kurta, olykor személyes emlékekre hivatkozó versek. Örömmel leszakítanánk, ellopnánk egy-egy szálat ebből a tarka kertből, legyen bármilyen évszak. Most ősz van, és én Arany János „kapcsos könyvére”, az Őszikéit rejtő műre asszociálok. Németh Virágok világánál albuma persze nem „őszies” számvetés a múló időről, a tovatűnő életről, sokkal inkább összegzés, sűrítmény arról, hogy bennünk is létezik egy titkos kert, melyben megpihenhetünk.

Tallózzunk a képletesen lepréselt virágvilágban: „Rossz költők címere, a bodza / kölyökkoromat visszahozza // Májusi virág-tányérja közepén / mindig aranybogárra dőlt a fény.” (Bodza); „rajta fénytűzte lepke / üvegfestmény lehetne.” (Harangvirág); „A tapolcai plébánia-kertre / zuhog a zápor, ázik Mária, // virágzó hortenziák / hosszan véle siratják fiát.” (Hortenziák); „köd volt ma, fény alig, / az Alpokból zarándok hunyor / bontotta fehér szirmait.” (Hunyor); „Illatot én? Még ilyet; nem! / Fúlok akárha / szerelemben: / részegítenek…” (Jázmin); „Síron, ott, nődögéltél / anyám lába fejénél, / élsz és illatozol” (Levendula); „Hajt felém édes szellőt / szárnya. Ing a lomb. / Angyal közelít: / megsimogathatom itt / orgonafürt-tüdeit.” (Orgona); „Pipacs hullámol: ezer török / harcos hajdani vére föl a hegyre – / virágtövek és rögök / körül Csobánc váráig fröcsög.” (Pipacs).

Az autentikus Őszi kert alábbi versszaka melankóliá­jával teszi emlékezetessé a kötetet, amely jó eséllyel indulna a szép könyvek versenyében. „Hullnak magvaváló őszi­barackok, lásd, / hogy fosztja ki magát, adakozik a kert, amíg Te / esőnek hiszed a szapora diókopogást. / Mása se lesz, csak krizantém-keserű lehelete.”