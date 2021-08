Sikeres Savanyó Jóska Napokat tartottak Tótvázsonyban

Az elmúlt 20 évben már meghúztuk az ívét a falunapi rendezvénysorozatnak és azt gondolom, hogy most a műsorszámok, a körülmények és a nézőszám tekintetében is elértünk egyfajta tetőpontot. 21. Savanyó Jóska Napok az Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásával valósult meg, és mostanra eljutottunk oda, hogy ha nem is európai léptékű a rendezvényünk, de a környéken élők számára mindenképpen értéket képvisel – mondta el a szervezők nevében Szendrei Szilárd.

Ezt ne hagyja ki! Saját pénzügyeiket sem intézik törvényesen a baloldali pártok

A híres betyár nevét viselő, tulajdonképpeni falunapokat augusztus 12, 13 és 14.-én tartották a településen. A tótvázsonyiak számára megtisztelő volt, hogy elnyerték a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatását, amelynek segítségével sok olyan dolgot megvalósíthattak, amit már régóta szerettek volna, de korábban nem volt rá keretük.

– Egyfajta visszajelzés is számunkra, hogy az, amit 21 éve kitaláltunk, az mások számára is értékelhető és támogatható. Több olyan szempontot is elvártak tőlünk a pályázatban, amit már évek óta mi is fontosnak tartunk. Például, hogy család-és gyerekbarát legyen a rendezvény, amihez csak egy nagyon picit kellett hozzányúlnunk a korábbi évekhez képest. Emellett kifejezetten törekedtünk arra, hogy az ide érkezőket megfelelő szolgáltatások és infrastruktúra fogadja – fogalmazott a rendezvény kapcsán a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke. Szendrei Szilárd megjegyezte, hogy kifejezetten jól bevált a rendezvényen a szelektív hulladékgyűjtés, amit már régóta terveztek, és jó irány a jövőre nézve az akadálymentesítés is. A támogatásnak köszönhetően sikerült a Savanyó Jóska Napok arculatát is magasabb szintre emelniük, hiszen látványos molinók és zászlók is készültek. Pozitívum még, hogy 10 új önkéntessel bővült a szervezők mintegy 25 fős csapata.

Nagy hangsúlyt kapott és jól sikerült az a beszélgetés is, amelyet a betyár hagyományőrzés folytathatósága, jövője és a lehetséges együttműködések témájában rendeztek. Kiderült, hogy nagyon sokan fektetnek komoly munkát a betyár hagyományőrzésbe, amelynek helye és létjogosultsága van a térségben.

A 10 csapat részvételével megtartották főzőversenyt, amelyet Balogh Zsuzsa nyert meg finom birkapörköltjével. A helyi asszonyok készítettek betyár tokányt, csülkös sertéspörköltet és birkapörköltet is, amelyekkel megvendégelték a látogatókat.

Bemutatkoztak a tótvázsonyi tűzoltók is, és egy helyi gazda lovain lovagolhattak is az érdeklődők. A gyerekek közel hatvanan kipróbálták a Betyár ötpróbát is, amelyet a Németbányai Bakonyi Betyárok hoztak el a falunapokra.

A zenés programok – a csütörtöki templomi komoly zenei koncerttől, a pénteki telt házas tóparti koncerteken és tűzzsonglőr show-n át, a szombati sztárfellépők: Szulák Andrea és Vikidál Gyula műsorát is beleértve – nagyon jól sikerültek. A programsorozatot pedig utcabál zárta, amelyen Jolly is énekelt.