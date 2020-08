Sok látogatója van a felsőörsi könyvtárnak

Pásztorné Simon Annamária 2016 ősze óta dolgozik a felsőörsi önkormányzatnál mint közösségszervező és könyvtáros. A szívéhez közel állnak a kisebb programok, mint a Zöld esték, melynek során helyi környezetvédők tartanak előadást, vagy a Színes esték nevű sorozat, ahol helybeli utazók mesélnek élményeikről.

– Büszke vagyok író-olvasó találkozóinkra, ahol az évek alatt vendégünk volt Varró Dániel, Szegedi Katalin, Csapody Kinga, Schäffer Erzsébet. A szívem csücske két nagyobb rendezvényünk: a Felsőörsi nyolcas teljesítménytúra, amelynek önkéntese voltam már a kezdetektől, és a Bárókerti nyitott műhelyek, ahol a helyi mesteremberek egyszerre állították ki és megmutatták munkásságukat – nyilatkozta a Naplónak Annamária, akinek a koronavírus-járvány miatt nagyon nehéz időszaka volt. Két kisiskolás gyermekkel tanultak otthon, és igyekeztek feladatot találni a középső csoportos óvodás lányuknak is.

Édesanyja a közelükben él, nyugdíjas, így róla is gondoskodniuk kellett. Mindeközben szakdolgozatot írt, mert gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember képzésre járt. A munka is átszerveződött az online térre. A költségvetési megszorítások miatt le kellett mondaniuk a tavaszi és a nyári programjaikat, így sok munkája kárba veszett. Bezárt a könyvtár, amit szintén nagyon sajnált. A havi tízoldalas újságjuk helyett hetente jelenik meg egy-két oldalas lap, friss információkkal, emellett honlapszerkesztéssel, értéktár-rendszerezéssel és pályázati adminisztrációval teltek a napjai.

– Az újratervezés lett a jelszavunk, illetve megpróbálunk azzal gazdálkodni, ami maradt: a pályázati lehetőségekkel és helyi erőforrásokkal. A falunapokat kicsit átalakítva augusztus 19-20-án tartjuk, az őszi programokat pedig meg reményeink szerint meg tudjuk rendezni. A nehéz helyzet arra tanít bennünket, hogy a helyi adottságokra építsünk, szerencsére sokan keresnek meg, hogy segítségüket felajánlják a rendezvényekre, a közösség javára. Lassan visszatér az élet a könyvtárba, hiszen az a fajta rendszeresség megszűnt, ami jellemzi a könyvtári kölcsönzést. Mobilkönyvtári szolgáltatással igyekeztünk a járvány idején segíteni az olvasókat. A bibliotéka kiváló találkozási pont mindenki számára. Jó hír, hogy Felsőörsön sokan látogatják a könyvtárat, negyedévente frissül az állományunk, és újságot is lehet helyben olvasni – mutatott rá Pásztorné Simon Annamária.

Reményei szerint ősszel ismét elindítják a népszerű Zöld estéket, szerveznek programot az idősek napja apropóján, és a szüreti mulatságot is megtartják. Október első hétvégéjén a túrázni vágyókat hívják a Felsőörsi nyolcas teljesítménytúrára. Az októberi programok előtt szeptember 12-én az Ars Sacra – nyitott templomok napja elnevezésű országos rendezvénysorozatba kapcsolódnak be, melyhez kapcsolódóan az Árpád-kori katolikus templomukat nyitják ki mindenki számára. A rendezvényen a csodálatos műemlékorgona is megszólal majd.

Szabadidejében a Bárókerti Bábszínház tagjaként előadásokat készít. A bábszínház három éve alakult, a társa Ruzsin-Bóné Kinga, akivel járják a megyét és az országot. Kis bábszínházuk számára a karantén ideje inkább a tervezgetéssel telt. Szeretnének ősszel egy új előadást bemutatni, a szövegkönyv és a bábok készen vannak, a díszlet alakulóban, hamarosan elkezdődnek a próbák.