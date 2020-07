Sok minden történt a sümegi könyvtárban a járványügyi veszélyhelyzet alatt

A koronavírus-járvány okozta zárvatartás ideje alatt jelentős átalakítás zajlott a sümegi könyvtárban. A Gyermekkönyvtár a Mártírok útjai épületéből a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház épületébe költözött. Erről, illetve a kapcsolódó változásokról, történésekről, fejlesztésekről tájékoztatta lapunkat az intézmény.

A gyermekkönyvtári állomány áthelyezését a felnőtt szakirodalom teljes körű átválogatása, frissítése, illetve polcok, polcrendszerek, bútorok áthelyezése, átépítése előzte meg. A veszélyhelyzet feloldása óta egy helyen, a művelődési központ kulturáltan kialakított tereiben fogadják a dolgozók a felnőtt és a gyermek olvasókat.

Az emeleti olvasóterembe a felnőtt szakirodalom mellé költözött a gyermekrészleg, a míg a földszinti a felnőtt szépirodalmi részleg szolgáltatásait folyóirat-kínálóval bővítették. A felnőtt- és a gyermekrészleg egy helyszínre integrálva megkönnyíti és erősíti a könyvtár munkatársai közötti együttműködést, lehetővé teszi szülő és gyermek közös könyvtárlátogatását, és egyszerűsíti a könyvtár gyermek- és felnőttrészlege közötti átjárhatóságot. A költözéssel járó, folyamatosan zajló háttértevékenységek mellett a járványügyi helyzethez igazodva a könyvtári szolgáltatásokat is át kellett szervezni, az online térbe kellett helyezni. Az olvasók a veszélyhelyzet alatt is igényelték a könyvtár jelenlétét, a rendkívüli helyzetben sem kellett lemondaniuk az olvasás élményéről. A kulturális intézmény már a járvány első hetében megszervezte a Könyv ajándékba elnevezésű akciót, az állományból kivont könyvekből összeállított tematikus listából válogathattak az érdeklődők. A könyvtárosok a kiválasztott könyveket az egészségügyi előírásokat szigorúan betartva házhoz is szállították.

Második lépésként egy új, A könyv házhoz megy elnevezésű kezdeményezéssel igyekeztek megkönnyíteni az otthon lét időszakát. Az olvasók online katalógus segítségével válogathattak az állományból, a választást könyvajánlókkal segítették, és a kért könyveket hetente házhoz szállították. Többen éltek az ingyenes online beiratkozás lehetőségével is. A látogatási tilalom ideje alatt zavartalanul folyt a könyvbeszerzés, a megrendelt újdonságokat folyamatosan vették állományba. Az olvasók tájékoztatása és a velük való kapcsolattartás is a virtuális térbe szorult.

Az olvasókkal való élő kapcsolatot online közösségi rendezvényekkel igyekeztek megőrizni. A rendkívüli helyzetben megnőtt a bibliotéka közösségi oldalának látogatottsága, sokan olvasták könyv- és kulturális ajánlóikat, nézték meg videóikat. A költészet napjára és a Trianon századik évfordulójára készített videó rekordnézettséget ért el. Az online tér számtalan lehetőséget adott az irodalom és a kultúra népszerűsítésére, egyre többen reagáltak a játékokra, töltötték ki az irodalmi kvízeket.

A veszélyhelyzet feloldása után nagy örömmel tértek vissza az olvasók a könyvtárba. Az újranyitás első hetében fokozott óvintézkedések mellett, megújult gyermekkönyvtárban megtarthatták az első gyermekkönyvtári foglalkozást is.

Az átszervezést és a költözést segítették a sümegi Közszolgáltató Kft. munkatársai, a kollégák családtagjai, valamint az Ifjúsági Body Club tagjai.