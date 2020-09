Sok újdonsággal és régi kedvencekkel is készülnek a Tánc Fesztiváljára

A Tánc Fesztiválja idén új időpontban, szeptember 6-án, vasárnap kezdődik, és egészen csütörtökig tart négy helyszínen 14 egyedülálló előadással.

A csütörtöki sajtótájékoztatón kiderült, A Tánc Fesztiváljának a programja a kormány intézkedései értelmében módosult, ugyanis szeptember 1-jétől külföldi állampolgárok nem léphetnek be Magyarországra, így a francia Adrien M & Claire B előadását, valamint a nemzetközi táncgálát nem tarthatják meg a tervezett formában.

Ennek ellenére erős lesz a felhozatal az idei fesztiválon, Krámer György, a fesztivál művészeti igazgatója a program bemutatásakor kiemelte, a régi kedvencek (Bozsik Yvette Társulat, Frenák Pál Társulat, Duda Éva Társulat,a Közép-Európa Táncszínház) ismét ellátogatnak a veszprémi fesztiválra, és több újdonsággal is készülnek a szervezők, érdemes lesz nyomon követni a programot.

Navracsics Tibor, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kormánybiztosa a sajtótájékoztatón elmondta, az EKF fontosnak tartja, hogy A Tánc Fesztiválja a program része lehet.

– Az Európa Kulturális Fővárosa projekt kezdettől fogva két célkitűzést tart szem előtt, egyrészt, hogy az európai nyilvánosságnak megmutassa egy-egy város, térség kulturális értékeit, amelyet összekötik az európai kultúrkincset; másrészt a helyi közösségek számára olyan programokat szervezzenek, amelyek hozzájárulnak a közösség erősödéséhez. Mind a két célkitűzés megvalósul A Tánc Fesztiválja esetében – mondta el Navracsics Tibor.

Can Togay, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program marketing- és kreatív igazgatója szerint az EKF és a fesztivál közötti együttműködés példaértékű. – Az együttműködés során a terveink alapján a már korábban is létező rendezvények szintet léphetnek. A mi forrásaink segítségével minőségileg is magasabb szintre emelkedhet a fesztivál, valamint, nem utolsósorban, az európai közönség látókörébe kerülhet. Abban reménykedünk, hogy lépésről lépésre 2023-ig és azon túl is egy olyan fesztivállá válhat, amely valóban európai láthatóságú és még inkább országos jelentőségű – tette hozzá Can Togay.

Vándorfi László, a fesztivál igazgatója kiemelte, a Film­piknik szombati zárása után kezdődik A Tánc Fesztiválja, többek között ezért is mutatják be szombaton 14 órától a Hangvillában a Filmpiknik keretében az A létezés eufóriája című magyar dokumentumfilmet, amely A Tánc Fesztiválja alcímeként is megjelenik, ezzel átadva a stafétát.

A 14 produkcióból 11 versenyprogram, ebből hetet élőben közvetítenek majd a Pannon Várszínház közösségi oldalán, kilencet pedig a Veszprém Tv egynapos eltolással mutat be. Idén a Hangvilla Közösségi Tér, a Veszprémi Petőfi Színház, az Agóra Veszprém Kulturális Központ és a Latinovits–Bujtor Játékszín ad otthont A Tánc Fesztiváljának, minden járványügyi intézkedést betartva.