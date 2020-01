Sokszínű programkínálat várja a művészetkedvelőket Ajkán

A városban minden művészeti igényt kielégítő kulturális életről lehet számot adni, már évek óta. A komolyabb műfajokon keresztül a könnyed szórakoztatásig, sokrétű művészeti események történtek a tavalyi év során az ezerarcú kultúra jegyében – tudtuk meg Bábics Valériától, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ vezetőjétől.

Az önkormányzat fenntartása alatt álló művelődési központ a többi intézményegységével együtt egyfajta kulturális oázisként funkcionál a belváros szívében. Az elmúlt év meghatározó történéseit felidézni ebből a szempontból nem egyszerű feladat.

– Tavaly három szép jubileumot is ünnepeltünk. Egyrészt a várossá nyilvánítás 60. évfordulóját, az 50 éves művelődési központot és a 65 éves városi könyvtárat. A jeles dátumokat értékes, színvonalas rendezvényekkel koronáztuk meg. A város születésnapját a nosztalgikus múltidézés szellemében két kiállítással köszöntötte az Ajkai Fotóklub és az Ajkai Grafikai Műhely. Mindemellett a 60 éves várost Vándorfi László rendezésében a Pannon Várszínház művészei a helyi művészeti csoportokkal – Ajkai Pedagógus Női Kar, az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes – kiegészülve az Egy álomért című gálaműsorral köszöntötték – jegyezte meg Bábics Valéria intézményvezető.

Megtudtuk kiemelt történés volt a várossá nyilvánításhoz kapcsolódóan, hogy újra megjelent az Ajkai századok helytörténeti folyóirat, mely tíz dolgozatban idézte fel a város múltját. Szívet melengető esemény volt a nyár folyamán az István, a király rockopera keresztmetszetének előadása helyi zenészek, szólisták, művészeti csoportok előadásában, Szücs Krisztián zenei irányításával. Ezen kívül az Ajkai Napok keretén belül olyan neves és elismert művészt láthatott vendégül a város, mint Zorán.

A bor- és tócsifesztiválon fellépett a Karthagó és az Irie Maffia, amellett, hogy Nemzetközi Fúvósfesztivállal ünnepelte 95. születésnapját az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar. Az intézményvezető a visszapillantóban említést tett a „Himnusz minden időben” Nagy László Vers- és Prózamondó Találkozóról, a Pöttöm Polgárok ünnepéről a városi gyermeknapon, illetve a Bakony Néptáncfesztiválról. Mindemellett elmondható: a rendezvényekkel paralel kiemelt érdeklődés, látogatottság kísérte a színházi előadásokat.

– Évek óta népszerű bérletes színházi előadások mellett szerepel kínálatunkban bérleten kívüli bemutató is, melyet sokszor duplázni kell a jelentős érdeklődés mellett. Ilyen volt például a Pannon Várszínház előadásában a Pál utcai fiúk musical. A munkánk során új elemként a komolyzenei kínálatunkat bővítjük.

Remek partnerre találtunk a Filharmónia Magyarország szervezőiben, így velük együttműködve érkezett hozzánk Boros Misi, az ifjú virtuóz zongorista, hogy csodálatos játékával elkápráztassa a komolyzene kedvelőit. Ez a vonal folytatódik, hiszen hamarosan a Kossuth-, Liszt Ferenc-, és Prima Primissima-díjas világhírű koloratúrszoprán énekesnő, Miklósa Erika és Horváth István tenorista ének- és harmonikaművész produkciója bűvöli el a klasszikus zenerajongókat.

Már most szervezés alatt állunk a nyári Ajkai Napok rendezvénysorozattal. Fellép színháztermünkben majd Koncz Zsuzsa, valamint Farkas András az ajkai születésű roma származású klasszikus énekművész, hogy zenészbarátaival közösen adjon koncertet. A borfesztivál alkalmából nálunk játszik majd az Anna and the Barbies, a Balkan Fanatic, az Ossian. Államalapításunk ünnepén pedig Pápai Joci fogja szórakoztatni a közönséget, míg a Rock-randevú zenei rendezvényt a Depresszió koncertje zárja – foglalta össze Bábics Valéria.

A képzőművészeti vonalon is erős évet, idén is intenzív és magas minőséget képviselő tárlatok fémjelzik majd. Jelentős az Ajkán és vonzáskörzetében élő képzőművészek alkotói jelenléte. Összegzésképpen elmondható a kulturális feltöltődésre, a könnyed szórakozásra, az ismeretterjesztésre komoly hangsúlyt fektetnek a felelős szervezők.BRM