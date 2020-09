Somogyi Győző festőművész időszaki tárlata látható a pápai református múzeumban

A magyar nemzetet egykor szolgáló száz hős piros-fehér-zöld színű keretbe foglalt portréjából álló időszaki kiállítás látható október végéig a református múzeumban.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Somogyi Győző Kossuth-díjas magyar grafikus, festőművész Magyar hősök arcképcsarnoka című sorozata tekinthető meg a Pannonia Reformata Múzeumban. Az október 31-ig térítésmentesen látogatható időszaki kiállítást a Pápai Huszáregyesülettel közösen szervezték, és eredetileg a hősök napján nyitották volna meg. Ez azonban a járványhelyzet miatt elmaradt, s a tárlat augusztus 20-tól várja az érdeklődőket.

– Ez a képsorozat tisztelgés a honfoglalás 1100. évfordulójára a sok millió névtelen katona előtt, aki viharos történelmünk során a hazát védelmezte. Száz név és arc kiválasztása csak jelképes lehet, hisz sokkal többen méltók a „magyar hős” névre. Nem száz portrét akartam festeni, hanem egyetlen ikonosztázt, amelyben megszentelődött hősök ünnepélyes testtartással tekintenek az örökkévalóságba a műfaj barokk és millenniumi hagyományai szerint. E határokon belül a lehető legtudományosabb pontosságra törekedtem. A fegyverek, ruhák, rendjelek hitelesek. Olyan alakokat választottam tudós történészek segítségével, akik nemcsak katonának, de embernek is kiválóak. Arra törekedtem, hogy arányosan képviseljék hadtörténetünk korszakait, bemutassák a magyar hadi viselet fejlődését és történelmünk sokszínűségét. Vannak köztük más anyanyelvűek, és akik más népnek is hősei. Különböző zászlók alatt harcoltak, de hőstetteik a magyar nemzetet szolgálták, és a nemzet magáénak vallja őket – olvashatók Somogyi Győző sorai a tárlattal azonos című könyvben, amely segédletként a látogatók rendelkezésére áll a megtekintés során. Emellett egy érintőképernyős konzolon is utána lehet olvasni a száz hősnek.

A magyar katonahősökről készült szubjektív válogatás Köntös László, a Pápai Református Gyűjtemények igazgatója elmondása szerint egy sajátos módon megfogalmazott történelemkép.

– A múltunkat mindig újra kell gondolni és mondani. Saját életünkben is előfordul, hogy egy bizonyos eseményre másként tekintünk az idő múltával. A festmények olyanok, mint az ikonok: megemelt, kimerevített pillanatok, s ezáltal a magyar történelmet is valamiképpen felemelik. Mi, magyarok hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a történelmünk nem érdekes, csak kudarcaink, szenvedéseink vannak, bűnösök vagyunk. Somogyi Győző pedig azt fejezi ki, hogy erre is büszkék lehetünk – jegyezte meg Köntös László.

Halászné Kapcsándi Szilvia múzeumvezető hozzátette, hogy a múzeum csatlakozott az Emlékhelyek napja elnevezésű idei országos programsorozathoz, melynek köszönhetően augusztus utolsó szombatján a Hajlék az örökkévalóságban című keresztyén hitvalló tárlat fél áron volt látogatható.