Stíluskavalkád a RunningVettesXanax dübörgő rockkoncertjén

Elsősorban külföldi underground zenekarok dalaival, rétegzenei stílusokat egyedien és szórakoztatóan tálalva zúzza be magát a RunningVettesXanax zenekar a pápaiak szívébe.

A RunningVettesXanax zenekar adott koncertet múlt szombaton az Ördög Pince Pubban. A nem mindennapi zenei élmény kapcsán Ikits Tamás frontemberrel beszélgettünk.

A szólógitáros-énekes fel­elevenítette, hogy 2003-ban baráti alapon alakult meg a RunningVettes. Többszöri tagcserét követően tíz év múltán, 2013-tól szünet következett a zenekar életében, majd tavaly tavasszal újrakezdték RunningVettesXanax néven, heti egy próbával. A veszprémi származású, ám régóta Pápán élő, civilben tetováló frontember mellett Bakonyi Zoltán (dob), Mátrai Csaba (basszusgitár) és Kubik László (ritmusgitár) alkotja a formációt, mely többnyire feldolgozásokat játszik, saját ízlésvilága szerint alakítva a dalokon.

Ikits Tamás a banda stílusával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az nem határozható meg egykönnyen, mert sokféle stílusból merítik az inspirációt. Leginkább Quentin Tarantino- vagy Guy Ritchie-filmek zenei világa köszön vissza a pápaiak repertoárjából, csak felturbózva, dögös, karcos hangzással.

– Korábban klasszikus gitáron tanultam, a katonaságnál, ügyeletesként pedig sokat gyakorolhattam. Kubik Lacival akusztikus projektekben zenéltünk együtt, főleg bluest játszottunk. A RunningVettesszel sokat jártunk motoros találkozókra. Mostani felállásunknál a blues mellett olyan egyéb underground, rétegzenei stílusok érvényesülnek, mint a rockabilly, a rock, a punk rock, a surf, a funk és a swing. Elsősorban a közös zenélés öröméért csináljuk, valamint hogy az együtt rezgés által adhassunk egymásnak, és a közönségnek. Hobbizenekar vagyunk, bármiféle anyagi érdek vagy politikai elköteleződés nélkül. Nem szeretnénk megváltani a világot, zenénkkel örömöt, felszabadultságot, szórakozást vinnénk az emberek életébe. A felkéréseknek persze igyekszünk eleget tenni – mondta el Ikits Tamás.

A zenekar nevéről megjegyezte, a RunningVettes ugyebár angolul rohanó Corvetteket jelent, de félretitulálták már őket például futkosó állatorvosoknak vagy csöpögő veteránoknak is. Az újraegyesüléssel felvett Xanax utótag (eredetileg egyébként a memóriajavító Cavintont akarták, csak elfelejtették), a több X-en túli tagok életkorára, extravagánsságára is utal azon túl, hogy néha nyugtató kellhet a zenéjükhöz.

A szombati koncerten, amit más helyi zenekarok képviselői is előszeretettel tiszteltek meg jelenlétükkel, többek között Bruce Springsteen, a The Living End ausztrál punk-rock banda, a finn Francine vagy a svéd The Hives dalaira bulizhatott a publikum, de például szintén elhangzott az 1963-as Hattyúdal című magyar film A Villa Negra románca című betétdala. Saját számaik közül a humortól sem mentes Kis sellőt és a Részeg ember balladáját a zenekarral együtt énekelhették a közönség avatottabb tagjai.

A pápai zenekar jövőbeli terveiről a frontember elárulta, vendégművészeket szívesen látnának koncertjeiken, illetve saját dalok szerzése céljából egyszer elvonulnának egy alkotói hétvégére, hogy a későbbiekben esetleg saját lemezt adjanak ki.