Szabadtéri filmvetítés Gicen: nem csak a falubelieket várják

Szombat esténként együtt mozizik a község apraja-nagyja, változatos amerikai és magyar filmeket tekintenek meg a közösséget a járványhelyzetben is összetartandó.

Sokszínű, ingyenes vetítéssel indítottak július elején szabadtéri közösségi mozit a polgármesteri hivatal parkolójában. Szombat esténként az épület­együttes falára vetítenek filmeket, melyek megtekintéséhez székeket, padokat helyeznek ki, illetve arra kérik a résztvevőket, vigyenek magukkal plédet, pokrócot, hogy a lehető legkényelmesebben élvezhessék a mozizást.

Németh Adrienn polgármester az ötlet kapcsán fel­idézte, mindenképpen olyan közösségépítő, az embereket összehozó programban gondolkodtak, amely megfelel a járványügyi előírásoknak. Így esett a választásuk a szabadtéri filmvetítés-sorozatra, amihez beszerezték a szükséges engedélyt. Az első két héten a Mamma mia 2 – Sose hagyjuk abba című filmet, majd az ezzel rímelő című magyar zenés vígjátékot nézték meg.

– Szombatonként különböző stílusú, hivatalos forgalmazói listáról választott hollywoodi és magyar film­produkciókkal igyekszünk va­lamennyi korosztályt megszólítani. Két alkalommal – július 31-én és augusztus 14-én – kivételesen pénteken valósul meg a program. Láttunk már akció- és kalandfilmet is, a következő hetekben pedig vígjátékok, romantikus komédiák kerülnek terítékre. Általában ötvenfős közönség jön össze. Hétről hétre egyre nagyobb érdeklődést tapasztalunk. Továbbra is tervezzük a vetítések megtartását, egészen augusztus végéig, illetve az időjárás függvényében lehet, hogy még szeptemberben is. Szeretettel várjuk az érdeklődőket nemcsak a faluból, hanem a környező településekről is. Eső esetén a kultúrteremben tartjuk meg a rendezvényt – mondta a faluvezető.

Németh Adrienn polgármester előrevetítette, hogy az idei falunap helyett egy kisebb szabású szórakoztató délutánt szerveznek augusztus 15-én, szombaton. 17 órától kerékpárverseny, játszóház és kézműves-foglalkozás, este pedig a helyi csoport zumbabemutatója és batyus utcabál várja az érdeklődőket.