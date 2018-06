Szaffi, a cigánylány – Meseoperettet mutattak be a veszprémi fesztiválon

Szaffi, a cigánylány címmel meseoperettet mutatott be a Magyar Zenés Színház az első Rátonyi Róbert Operettfesztiválon a Veszprémi Petőfi Színház előtti színpadon.

Egy művet kell bemutatni

A meseoperett ősbemutató, a fesztiválra készült, az országban nincs hasonló kezdeményezés. Próbálkoztak mások azzal, hogy operett számokból összeállítanak egy-egy előadást gyerekeknek, de én annak a híve vagyok, hogy egy művet kell bemutatni, közölte Bozsó József színművész. A Magyar Zenés Színház vezetője korábban három előadást rendezett Veszprémben (Mátyás és a bolond király, Kukac Kata kalandjai, Rigócsőr királyfi), a Veszprémi Petőfi Színházban hagyománya van annak, hogy a teátrum a gyerekeket is megszólítja.

Az operett eleve felnőtteknek szóló mese

Oberfrank Pál színházigazgató vetette fel, hogy a Rátonyi Róbert Operettfesztiválon a gyerekek számára is kellene bemutató. Bozsó József régóta szeretett volna operettet meseként előadni, zanzásított formában. Az operett eleve felnőtteknek szóló mese. Nem sokat kell dolgozni azon, hogy a felnőtteknek szóló mesét gyerekek is élvezzék; ha egyszerűsítik a szövegkörnyezetet, érteni fogják a történetet. Első alkalommal Strauss Cigánybáró című operettjét választották (a többi ötletet, János vitéz, Gül baba, későbbi fesztiválokon adják elő). A cigánybáró az ismert Szaffi történet, mely Jókai Mór A cigánybáró című regényéből készült, 1985-ben rajzfilmen is feldolgozták. A darabot kedvesség és humor jellemzi, nem a klasszikus magyar, hanem a bécsi humor. A gyerekek megismerkedhetnek a történettel, Strauss zenéjével. És bár az előadók kíváncsian, izgatottan várták a fogadtatást, a kicsik ámulattal nézték az előadást.

A Rátonyi Róbert Operettfesztivál a hétvége mindkét napján gazdag kínálattal várja a családokat. A Szaffi, a cigánylány című meseoperett szombaton délután két órakor látható ismét, de lesz vásári operettvilág, este hét órakor a Budapesti Operettszínház mutatja be A régi nyár című előadást. A fesztivál záróceremóniája vasárnap este fél hétkor kezdődik, majd operett gála és tűzijáték búcsúztatja a négynapos programot.