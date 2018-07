Szakonyi Sándor fafaragónak nyílt kiállítása Zalahalápon

Ritka pillanat, hogy egy kiállítás a művész saját otthonában nyílik, ahol megismerhetjük az alkotásokat és azt a környezetet, amelybe jól beleillenek.

Ezen szavakkal nyitotta meg Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő Szakonyi Sándor fafaragó kiállítását az alkotó Hegyalja utcai otthona előtt.

– Rendhagyó ez a tárlat azért is, mert az állatszobrok 900 négyzetméteren 840 különböző növény, gyümölcsfa között helyezkednek el. Sándor és gondoskodó családja 35 éves munkájának köszönhetően valóságos botanikuskertet láthatunk az udvarban. Amellett olyan alkotásokat találunk, amelyek hűen tükrözik Sándor életét. Sándor szobraiban benne van a lelke. Mindazt megmutatja, ami számára fontos, amit ő megtalált. Vadászként, vadgazdálkodóként élte életét, a természet, az erdő, az erdei vadak iránti szeretet, amely belé plántálódott, tükröződik alkotásaiban. A fa önmagában is élő anyag, azzal dolgozni biztosan nagy élményt jelent, de egyben hatalmas kihívást is, hiszen az évek során változik, bármennyire is szeretnénk, hogy ne így legyen – mondta Fenyvesi Zoltán. Hozzátette, hogy őt leginkább a medve szobra ragadta meg.

– Tréfásan azt is mondhatnánk, hogy már nem csak Csongrád és Bács-Kiskun megyének van medvéje, hanem nekünk is. Igaz, hogy nem kapott akkora publicitást, mint a fentiek, de a mienk, és ettől szép – mondta a képviselő és gratulált az alkotónak, valamint családjának, amelynek tagjai, mint mondta, elviselik a házigazda hóbortját. Azt kívánta, hogy Sándor a jövőben is meríthessen ihletet a természetből, inspirálódjon, alkosson még sok szép szobrot a minket körülvevő és az erdei állatokról. Az alkotó megköszönte a méltatást és a résztvevők érdeklődését.

A megnyitón kiderült továbbá, hogy Szakonyi Sándor munkái korábban elsősorban különféle berendezési tárgyak, játékok voltak, azonban a fafaragás adta az elmúlt években vállalkozása gyökerét is. Így később már nem csak használati tárgyakat készített, hanem olyasmit is, ami a hobbit jelentette számára. A keze alatt formálódó fában megjelentek újra a vadak, az erdő állatai, visszaköszönt a természet szépsége.