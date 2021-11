Százötven éve született Bán Aladár

A várpalotai születésű költő, műfordító, Bán Aladár születésének 150. évfordulója alkalmából emléknapot rendeztek szombaton a településen. A programra ellátogatott Kristi Karelsohn, Észtország budapesti nagykövete is.

2021-re Bán Aladár emlékévet hirdetett a költő, műfordító nevét viselő várpalotai általános iskola. A tanintézmény névadója születésének 150. évfordulója alkalmából szombaton a Krúdy Gyula Városi Könyvtárral és a Várpalotai Városszépítő és –védő Egyesülettel Karöltve szervezett emléknapot, ami reggel a Tési-dombi iskolában indult. Az emeleti aulában dr. Juhász Attiláné intézményvezető köszöntőjében arról beszélt, hogy az 1988-as névfelvétel óta eltelt évtizedekben nagy gondossággal és tisztelettel ápolták Bán Aladár emlékét.

– A Bánwárth Károly Mór néven anyakönyvezett alkotó 1871. november 3-án született Várpalotán, s harmincéves kora körül vette fel azt a nevet, ahogy mi is emlékezünk rá. Tanári, bölcsészdoktori végzettségei gyakorlása mellett részese volt a korabeli irodalmi és tudományos közéletnek, több tudományos társaságnak is tagja volt. Életének ünnepelt eseményei voltak Észtországban és Finnországban tett utazásai. Neki köszönhetjük az észtek néprajzi jellemzését, műfordításai közül pedig a szívéhez legközelebb álló munkája az észtek nemzeti eposza, a Kalevipoeg – mondta el Juhász Attiláné, majd a megjelentek figyelmébe ajánlotta a Czirákyné Kiss Edit által összeállított, Bán Aladár életét és munkásságát bemutató kiállítást, amelynek elkészítésében az iskola diákjai is aktívan részt vettek. Az emléknap első része koszorúzással zárult a tanintézmény Bán Aladár emlékfalánál, ahol többek között Kristi Karelsohn, Észtország budapesti nagykövete is elhelyezte a tisztelet virágait.

Az emléknap ezt követően a városi könyvtárban folytatódott, ahol Kristi Karelsohn hangsúlyozta, a Kalevipoeg az észt nép számára az egyik legfontosabb mű, hiszen nemcsak a 19. századi nemzeti ébredési mozgalom egyik csúcspontja, hanem a szovjet igából való szabadulás jelképe is egyben. – Éppen ezért Bán Aladár az észt emberek körében az észt irodalom és a nemzeti eposz fordítójaként komoly tiszteletnek örvend. Nagy öröm látni, hogy ilyen nagy meggyőződéssel ápolják az emlékét itt Várpalotán – mondta el az észt nagykövet.

Campanari-Talabér Márta polgármester az emlékezés fontosságáról beszélt a könyvtárban összegyűltek előtt, akik több, a költő, műfordító életét és irodalmi, néprajzi sikereit bemutató előadást is meghallgathattak. Szíj Enikő nyugalmazott egyetemi docens a tudós tanárról, Ablonczy Balázs egyetemi docens a Bán Aladár által kutatott néprokonsági gondolatról beszélt, de a műfordító családjáról, tanítványairól is szó esett az emléknapon, ahol a Bán Aladár Általános Iskolában működő, 2021-ben az ország legjobbjának választott Hangadó Diákrádió emlékműsorát is lejátszották az érdeklődőknek.