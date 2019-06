Szemlézték a Veszprémi Szemle legfrissebb számát

Négy új szerző írása is olvasható a napokban megjelent Veszprémi Szemlében.

A várostörténeti folyóirat idei második, összességében 53. számát az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be. Földesi Ferenc főszerkesztő elmondta, a lapszámban négy olyan szerző írása is olvasható, akinek korábban még nem jelent meg tanulmánya a folyóiratban. A főszerkesztő reményét fejezte ki, hogy a jövőben is gyakran köszönthetnek új szerzőket.

A lapban tanulmány olvasható a kavics- fogú álteknősről, Tölcséry Ferenc veszprémi gimnáziumi tanárról, a 250 éve létesült első veszprémi postaállomásról és az első postamesterről, Jurisics Józsefről, valamint a Suly család történetéről, továbbá a Magyar Királyi Honvéd Légierő 101. Puma vadászrepülő ezredéről. Porga Gyula polgármester köszönetet mondott Csiszár Miklósnak, aki 2011 és 2018 között volt főszerkesztője a lapnak, és sok sikert kívánt a lap vezetéséhez Földesi Ferencnek.

Katona Lajos Tamás geológus a kavicsfogú álteknősről tartott előadást. Elmondta, a mintegy 200 millió éves gerinces ősmaradvány felfedezése Laczkó Dezső nevéhez köthető. A jeruzsálemhegyi kőbányában előkerült ősmaradvány preparálását nem vállalták Magyarországon, ezért ezt a munkát Berlinben végezték el. Kiemelte, a lelet jelentőségét az adja, hogy világszerte nagyon kevés hüllő maradványa került elő a triász korból. A kavicsfogú álteknős nagyjából egy méter hosszú lehetett, kagylókkal és keménylábú teknősökkel is táplálkozhatott.

A bemutatón egy alkalmi énekegyüttes a kavicsfogú álteknősről adott elő dalt, amelynek szövegét Juhász Árpád geológus írta.