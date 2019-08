Szent István-emlékmű a Somlón: a Nyugat felé emelt kereszt

Polgárdi Sándor evangélikus esperes a nemzeti ünnep kapcsán felidézte a Somló-hegytetőn található Szent István-emlékmű felavatását.

Augusztus 20-án, államalapító királyunk halálának 960. évfordulóján avatták fel a Somlón látható Szent István-emlékművet. A monumentális szobor kapcsán Polgárdi Sándor, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye es­perese osztotta meg visszaemlékező gondolatait. Mint mondta, az augusztus 20-i nemzeti ünnepkor a történelmi egyházak jelenvolt képviselői körében ma, huszonegy év után is elevenen él az avató ünnepség élménye és emléke.

– Tikkasztó hőség, verőfényes napsütés tiszta égboltozattal, mégis több ezer ember zarándokolt a Somló hegy tetejére. Ritka pillanatként még a szüretek idején tapasztalható mozgást is felülmúlta. Az ünnepséget hosszú előkészület előzte meg. Fehérvári Károly borász, az akkori Somlói Hegyközségi Tanács elnöke szervezte, készítette elő és irányította az emlékmű kialakítását, ökumenikus szellemben. Márfi Gyula veszprémi római katolikus érsek szentelte fel, D. Szebik Imre evangélikus püspök mondott ünnepi beszédet, adott igei áldást, valamint Tislér Géza református püspökhelyettes áldotta meg az emlékművet. Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke tartott történelmünkről magas színvonalú beszédet – emlékezett vissza az esperes. Kiemelte, hogy a tizenhat méter magas, fából készült, Vadász György Ybl- és Kossuth-díjas építész tervezte keresztet ötezer vasúti talpcsavar tartja össze azóta is. Hirdetve az akár a nemzetközi főúton arra haladóknak vagy a hegyre kirándulóknak, de nem utolsósorban az itt élők számára akkor és ma is, hogy Krisztus keresztje az egyetlen reménységünk. A kereszt előtt közel négy méter magas monumentális Szent István-szobor, melynek helyzete olyan, hogy nyugati irányba emeli fel a keresztet. Ezzel kifejezi, hogy magyarságunk, hazánk a nyugati keresztyénséghez kívánt kötődni, illetve akar ma is ennek a keresztfának a közelségében élni. A kereszt több, mint szimbólum, az egyház tanításának a lényegét is kifejezi.

– Kiss Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását figyelve észrevehetjük, hogy István király olyan magasra emeli a keresztet, amilyen magasra csak tudja. A keresztyénség tanítása gazdagította nemzedékek életét, kultúráját, építészetét, az egész nemzetet. 2019-ben is Isten éltesse és áldja meg Magyarországot, szeretett hazánkat! – zárta Polgárdi Sándor esperes.