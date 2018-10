Szent Kinga fájának csemetéjével tértek haza

Árpád-házi Szent Kinga kultusza Lengyelország déli részén a legerősebb, hiszen Kinga itt, Ószandecban (Stary Sacz) alapított kolostort, majd később, férje halála után ide vonult be klarissza apácának.

A lengyel királyné a szandeci hegyekben többször is megfordult. Most ezen az útvonalon immár 29 éve hegyi zarándoklatot szervez az Ószandeci Szent Kinga Egyesület, a küngösi Szent Kinga Egyesület partnerszervezete. 29 év alatt az egyetlen külföldi csoport képviseletében jártak itt a küngösiek. Hét személlyel érkeztek Ószandecba Küngösről, Szent Kinga földjéről ismét Szent Kinga földjére.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A XXIX. hegyi zarándoklat, ami azon az útvonalon kerül megrendezésre évről évre, ahol Kinga és a kolostor apácái menekültek a tatárok elől. Idén először vettek részt külföldiek a zarándoklaton, akik jelesül az Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület tagjai, valamint tisztségviselői voltak. Az egyetlen magyar (külföldi) küldöttségben részt vett Szabó Gergely, Küngös község polgármestere is. A 3 napból álló hegyi zarándoklat az ószandeci klarisszák kolostorától indult, és a Szandeci Beszkideken, majd a Pienineken keresztül ismét a szandeci kolostorhoz érkezett vissza. A mindennapos szentmiséken az olvasmányok és szentleckék magyar nyelven is elhangzottak. Partnerszervezetük segítségével a küngösiek feljuthattak a Pieninek legmagasabb pontjára, a Trzy Korony nevezetű csúcsra, valamint a Sokolicára is.

A lelki programon a keresztút egy-egy állomása, valamint a rózsafüzér egy-egy részlete is elhangzott magyar nyelven. A közel négyszáz résztvevők közel fele fiatalokból állt, akik lengyel énekekkel kísérték a programot. A küngösi Szent Kinga Egyesület zászlaját lengyel résztvevők vitték a zarándoksereg elején, a kereszt, valamint az ószandeci szervezet táblája és Szent Kinga képe mellett.

-Úgy gondoljuk, ez a program nem csak élményeket adott nekünk, hanem lélekben megerősödhettük lengyel barátaink segítségével. Nehéz volt a búcsúzás barátainktól, de a következő évi visszatérés reményében indultunk hazafelé. –mondta el Takács Zoltán Balázs az egyesület elnöke.

Hazaindulás előtt erdőgazdászokkal találkoztak, akik az ószandeci Szent Kinga fájának egyik csemetéjét ajándékozták a küngösi delegációnak. A legenda szerint a csemete anyafája alatt maga a magyar királylány is megpihent egyszer, ám ezt a fát pár éve ki kellett vágni a szandeci kolostor udvaráról, hiszen annyira kiszáradt, hogy veszélyessé vált. „Hisszük, hogy hitünkben úgy tudunk mi is növekedni, mint Kinga fájának csemetéje.”