Szerdán kezdetét veszi a Veszprémi Utcazene Fesztivál

Az eredeti helyszíneken, szerte a belvárosban találkozhatunk az Utcazene Fesztivál fellépőivel idén nyáron is szerda délutántól egészen szombat estig.

Négy nap alatt, 41 fellépő, 168 koncertet ad a megyeszékhelyen augusztus 25. és 28. között. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, megvizsgálva a Veszprémi Utcazene Fesztivál szervezői által benyújtott kérelmet, úgy határozott, hogy a sokéves gyakorlatnak megfelelően az említett fesztivál nem tartozik a hatályos kormányrendelet „zenés, táncos rendezvény” kategóriájába, így védettségi igazolvány nélkül látogatható.

Három utcazenész megálló és hét színpad várja az érdeklődőket, emellett pedig a Food Truck Show ételkülönlegességei is megjelennek az utcákon. Idén ismét új arcokkal, zenészekkel és zenei stílusokkal is megismerkedhetünk, hazai és külföldi fellépőkkel is találkozhatunk az utcazene felhozatalában.

Szerda este például 22:45-kor az Óváros téren felállított VEB 2023 színpadon a Karpatt lép fel, amire mindenképpen érdemes lesz kilátogatni. A Karpatt egy 1994 óta működő párizsi zenekar, amelynek zenéjére leginkább a gypsy jazz és az akusztikus reggae volt hatással. A két (akusztikus) gitár és nagybőgő felállásban játszó együttes saját bevallása szerint megalakulása óta szinte megállás nélkül turnézik.

A párizsi színházaktól a velencei karneválon át a kazahsztáni síkságig, az indonéziai strandokig, a hideg Észak-Európáig és a trópikus Közép-Amerikáig jártak már mindenhol. És ez nyilván nem véletlen: az a fajta vidámságba hajló, de kissé keserédes, színházi kvalitásokkal is bíró zene, amit játszanak, az egész világot minden bizonnyal arra emlékezteti, hogy milyen romantikus és utánozhatatlan is az élet Párizsban.

Szintén szerdán régi ismerősökbe is belefuthatunk a Gizella udvar utcazenész megállóban 19:30-tól, hiszen Henry Facey és Lovely Quinces korábban is nagy sikerrel lépett már fel a Veszprémi Utcazene Fesztiválon. Henry Facey 33 éves angol gitáros, dalszerző, énekes, aki Franciaországban tanult gitárelméletet. Iskolái elvégzése után két évig angol nyelvtanárként dolgozott, de 2013-ban nem bírta tovább, és visszaköltözött Londonba, hogy a zenélésnek szentelje az életét. Entropy és Under The Lights címmel megjelentetett két EP-t, jelenleg pedig első nagylemezén dolgozik. A fiatal művész a Papírkutya vendége is volt már a tavalyi évben, így Veszprémben már szinte rajongóbázisa van.

A horvát Dunja Ercegovic első dalait 2012 végén jelentette meg Lovely Quinces néven, és Wrong House című számával mindjárt nagy feltűnést keltett déli szomszédainknál. Első koncertjét 2013 márciusában adta, amelyet összesen 35 követett még abban az évben. Első EP-jét pedig ’13 szeptemberében jelentette meg No Room for Us címmel, amelyet Horvátország húsz legfontosabb zenekritikusa az év albumának választott. Lovely Quinces azóta többek között olyan zenekarok és előadók előtt lépett fel, mint a Tame Impala, a Morcheeba vagy Robert Plant, 2015 tavaszán az egykori Sonic Youth gitárost, Thurston Moore-t kísérte el európai turnéján, de szerepelt számos nagynevű fesztiválon, például a texasi Austinban megrendezett SXSW-n is. Magas hőfokú, teljes átéléssel előadott folk és újabban alternatív és garázsrockos dalai (amelyeken itt-ott talán PJ Harvey és akár a Sonic Youth hatása is felfedezhető) a hangfalnál állva biztosan tartós eufóriát okoznak.

Csak a szerdai napon 22 együttes koncertjét és a 20 versenyző utcazenész előadását hallgathatják meg a fesztiválra érkezők a különböző színpadokon, így érdemes lesz lépést tartani a programmal.