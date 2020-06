Szervezik az őszi-téli rendezvényeket Lovason

Magócsi Andrea könyvtárosnak, teleházvezetőnek, rendezvényszervezőnek március közepétől jelentősen megváltozott az élete. A családi teendők mellett online dolgozott otthon.

– A Lovasi esték programsorozat idei összeállítása is, hasonlóan a korábbi évekhez, nagyon érdekes és változatos volt. Sikerült néhány sztár- előadót is meghívni, de a veszélyhelyzet miatt sajnos pont a legismertebbek programja maradt el. Nagyon sajnálom, hogy Bagdy Emőke és Mustó Péter előadása elmaradt. Mindkettőjükre nagy volt az előzetes érdeklődés – kezdi Magócsi Andrea, aki tavaly április óta dolgozik Lovason. Három gyermek édesanyja, neki is nehéz volt egyik pillanatról a másikra átállni az online munkára.

Bár a könyvtár zárva volt, és rendezvények sem voltak ebben az időszakban, de azért a munkát folytatta. Többek között maszkokat csomagolt, melyeket segített kihordani a lakosoknak, illetve a helyi újság kézbesítésében is részt vett. Természetesen home-office-ban tovább folytatta adminisztratív munkáit is.

Folyamatosan töltötte fel a hivatalos közleményeket, rendeleteket, közérdekű információkat, egyéb dokumentumokat a község honlapjára. Elkészítette a könyvtárhasználati Digitális Jólétpontot, a közösségiszíntér-használati szabályzatokat, az éves programtervet, a Magyar falu programban a közösségiszíntér-felújítás pályázatának a mellékleteit.

Mindezek mellett anyaként is sokkal több feladata lett a veszélyhelyzet ideje alatt. Egyik pillanatról a másikra kellett átállni a digitális oktatásra, ami nem ment zökkenőmentesen. A tanítási feladatok egy része otthon a szülőre hárult, amit normális helyzetben a pedagógusok az iskolában és az óvodában oldottak meg a gyerekekkel. Ráadásul a nagyobbik fia májusban érettségizett, ennek lebonyolítása is sokáig kérdéses volt, a vírushelyzet miatt a felkészülés sokkal nagyobb kihívást jelentett.

– Nagyon sajnálom, hogy idén elmarad a Lovasi napok rendezvénysorozata, mely közkedvelt volt, színvonalas programokkal, sztárfellépőkkel, több száz ember érezte jól magát. Tavaly, amikor átvettem a könyvtárt és a művelődésszervezői feladatokat, már nagyrészt összeállt a Lovasi napok programja, én már csak kisebb szervezési feladatokban és a lebonyolításban vettem részt. Ezért év elején nagy lelkesedéssel vágtam bele az idei rendezvény összeállításába.

– Egy különbizottság jött létre, amelynek tagjai segítették a munkámat. Terveinket sajnos keresztülhúzta a járványhelyzet. Szerintem hangulatos, érdekes, újdonságokat is tartalmazó programsorozatot sikerült összeállítani. Remélem, hogy jövőre nem lesz ilyen rendkívüli helyzet, és újra színvonalas Lovasi napokat szervezhetünk – folytatja Andrea, aki nagyon örül annak, hogy a könyvtár június 15-én kinyitott, és elkezdhette szervezni a könyvtári programokat is. Sokat hallani arról, hogy őszre jön a vírus második hulláma, de bízik abban, hogy ez nem következik be. Reméli, hogy a betervezett Szüreti fesztivált, a Márton-napi vigasságot, a szépkorúak köszöntését, a gyerekek Mikulás-ünnepségét és a betlehemes programot sikerül megvalósítani.