Szesztai Attila festészetére nagy hatással van Alsóörs

Szesztai Attila az építőiparban dolgozott építőmérnökként több területen. A festészet mindig is érdekelte, a diákkori másolások, majd a nyári szabadságok tusrajzai után, tizenkét évvel ezelőtti nyugdíjba vonulásakor kezdett rendszeresen festeni.

Ezt ne hagyja ki! Hajléktalant kiforgatva adnak el Niedermüllerék egy ingatlant

– A festészeti alapismereteket Vágó Zoltán, Véghseő Klára, Bakonyi Tibor festőművésztől kaptam meg, utána Alsóörsön a néhai Horváth Lajos által vezetett kiváló helyi festőkör tagja voltam és vagyok. Az utóbbi években Szalai József művésztanár, Harka Ágnes és Sáska Tibor festőművész szakmai felügyelete alatt dolgozom – kezdi a beszélgetést Szesztai Attila, aki szerint minden amatőr festőnek szüksége van egy profi művész felügyeletére, enélkül nincs fejlődés.

Feleségével mindig is vágytak egy balatoni nyaralóra, amit végül 2013-ban Alsóörsön találtak meg. Tavasztól őszig itt élnek, élvezik a tó kisugárzását, Alsóörs békés, nyugodt hangulatát, a helyiek befogadó, kulturált közösségét. A hely szelleme festészetére is nagy hatással van, főleg tájképeket, balatoni, alsóörsi, falusi utcarészleteket fest. Persze csendéleteket, zsánerképeket és portrékat is készít, hogy több területen is kipróbálja magát. Sok ceruza-, pasztell- és szénrajza is van, a festmények némelyike olajjal, többségük a kényelmesebb akrilfestékkel készül. Kiérett, saját festészeti stílusa nincsen, mesterei tanácsára mindig a valóságból indul ki, néhány absztrakt képe is természeti alapú. Első önálló kiállításomon egy kedves ismerős örömet fedezett fel képeimben, melyek üzenete a megbékélés, a csend fontossága. Újabban próbálok kissé elszakadni a teljes realizmustól az érzések, hangulatok mélyebb érzékeltetése, az erősebb „üzenet” érdekében, ezért Harka Ágnes és Sáska Tibor útmutatásai alapján több, a realizmustól részben elszakadt stílusban is kipróbáltam magamat.

Több képe is a szívéhez nőtt, de kedvenc festménye nincs. Egy kép megítélése mindig függ az alkotó és a néző pillanatnyi hangulatától, lelkiállapotától. Sajnos a pandémia alatt a Szentimrevárosi Egyesület festőköre és az alsóörsi festőcsoport heti rendszerességű, közös munkája szünetel, azonban reméli, hogy ősztől, ha megváltozott formában is, de újraindulnak a foglalkozások.