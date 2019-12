Szigligeti magángyűjteménnyel gazdagodott a veszprémi múzeum

Pénteken mutatta be a Laczkó Dezső Múzeum Régészeti Osztálya egy szigligeti család által felajánlott magángyűjteményt a múzeum látványkönyvtárában.

A Laczkó Dezső Múzeum Régészeti Osztálya 2019. óta folyamatosan és nagy sikerrel nyit a közösségi régészet irányába, az Utak Mentén Régészeti Tájkutató Csoport által. Ennek köszönhetően került a Múzeum a szigligeti Balassa családdal kapcsolatba, akik 275 darabos magángyűjteményét felajánlották a Laczkó Dezső Múzeum részére, tudtuk meg Balassa Dánieltől, aki az adományozó család képviseletében volt jelen a pénteki sajtóbemutatón.

A sajtótájékoztatón Győrffy-Villám Zsombor régész-technikus elmondta, a gyűjteménynek vannak olyan darabjai, amik jóval korábbiak, mint az eddig ismertek. Kiemelte, a Szigligeti vár történelmi fontossága hozzájárulhatott ahhoz, hogy ezek a leletek éppen ezen a területen bukkanjanak fel.

– A török hódítókkal szemben Szigliget is részévé vált a végvárrendszernek, ezen leletek pedig szépen bemutatják egy végvár mindennapjait. A gyűjteményben összesen hetvenegy, főként ezüst és réz érme található. Nagyon látványos a gyűjtemény, ezért bízunk abban, hogy a későbbiekben egy nagyobb gyűjtemény részét is képezheti majd – tette hozzá Győrffy-Villám Zsombor.

Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója elmondta, az Utak mentén program keretében az is lenne a cél, hogy a helyi régészeti értékeket a saját helyén mutassák be egészében, vagy legalábbis részben, így reményei szerint a szigligeti gyűjteményt a jövőben Szigligeten is bemutatják majd.

Az Árpád-kortól a kora újkorig terjedő időszakból származó ezüst és bronz érméket, ékszereket, fegyvereket, számszeríj hegyeket, ólom lövedékeket, ágyúgolyókat, egyéb használati tárgyakat tartalmazó kollekció a Szigligeti várból és környékéről származik. A fél évezredet átívelő, főként hadilelet együttes egyedülállóan mutatja be a vár történelmét, a hadászati technológia fejlődését és az ott élők mindennapjait.