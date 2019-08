Színek az égből – Csodálatos képek Vollein Ferenctől

Vollein Ferenc gyerekként hívta fel magára a figyelmet őszinte, tiszta, erős tónusú, élénk színű képeivel. Autodidakta festő, akinek munkái az idő múlásával egyre messzebb és egyre mélyebbre jutnak.

Vollein Ferenc története és művészi útja a Balaton-felvidékről indult. Fiatal kora ellenére már negyvenhárom önálló és számos csoportos tárlattal, harminc, hazai és nemzetközi képzőművészeti alkotópályázatokon elért győzelemmel és előkelő helyezéssel, rangos országos ösztöndíjakkal, valamint három színes képzőművészeti kiadvánnyal képviselteti magát a hazai képzőművészeti életben. Badacsonytomajon él és alkot, ahol műterme és egy kisebb artgalériája is található.

A húszéves festő a Csopak Galériában állította ki csodálatos képeit. Szó szerint visszatért a településre, hiszen nyolc évvel ezelőtt tehetséges festőként itt mutatkozott be. Ezért is volt számára nagy öröm, hogy ismét Csopakra hozhatta alkotásait. A balatoni és a toszkán témájú festmények vonzzák. Az olvasmányélményeiből fakadóan azonban tízéves korától elsősorban szakrális témák, az ó- és újszövetségi hagyományok foglalkoztatják. Megfestette már Mózest, Juditot, Ezékiel próféta látomását, a Szent Családot, a pásztorok imádását, a menekülést Egyiptomba, az Apokalipszis lovasait, több Madonnát és az angyali üdvözletet is.

Magyar történelmi események és személyek, írók és költők ábrázolásai is szerepelnek a témái között. 2016 októberében – eddigi képzőművészeti munkásságának legmagasabb szintű elismeréseképpen – általános pápai audiencia keretében Rómában, a Szent Péter téren fogadta a szentatya, Ferenc. Ennek keretében átnyújthatta neki a Szent Márton megkereszteli édesanyját című olaj-vászon alkotását, ami ezáltal bekerült a Vatikáni Múzeum- és Képtár gyűjteményébe – elsőként az élő, kortárs magyar művészek közül.

A kiállított festmények többsége új alkotás, mivel a művész képeinek nagy része köz- és magángyűjteményekben található. Témáját tekintve a balatoni táj ábrázolása a jellemző, melyek közül a Cseresznyevirágzás a Kerekedi-öbölben című kép alig néhány hete készült, kifejezetten a csopaki kiállításra.

A tárlatot Ambrus Tibor polgármester nyitotta meg, aki méltatta a tehetséges fiatal festő munkásságát, Szemes Péter esztéta pedig szakmai szemmel tartott előadást az érdeklődőknek.