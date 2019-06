Színes és igényes komolyzenei programok nyárestékre

Idén ötödik éve csendülnek fel neves művészek előadásában klasszikus zenei művek a Klassz a pARTon! helyszínein. Az Érdi Tamás zongoraművész által alapított rendezvénysorozat 62 programot kínál 12 településen.

A Klassz a pARTon! fesztiválnak sikerült bebizonyítania, hogy a klasszikus zenének helye van a balatoni nyári esték programjai között, sőt, az, hogy az elmúlt négy év alatt megduplázódott a koncertek száma, azt is igazolja, hogy egyre nagyobb igény van a minőségi kulturális rendezvényekre.

É. Szabó Márta, a fesztivál producere a Pesti Vigadóban tartott sajtótájékoztatón elmondta: 62 programot, ezen belül 40 klasszikus zenei és 11 ifjúsági koncertet, valamint 11 művészeti és ismeretterjesztő foglalkozást kínálnak a közönségnek 18 helyszínen, 12 településen: Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Keszthelyen, Budapesten, Dörgicsén, Gyenesdiáson, Gyulakeszin, Felsőörsön, Paloznakon, Siófokon és Vászolyon, valamint új helyszínként most először Tihanyban is, július 12. és ­augusztus 30. között.

Az ötödik év új fejezetet nyit a fesztivál életében: egyrészt kapcsolódnak a nemzetközi fesztivállánchoz, emellett a koncertsorozat egyik fontos pillére a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázati programnak is – hangsúlyozta É. Szabó Márta.

A sajtótájékoztatón részt vett Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára, aki elmondta: az Emmi 15 millió forinttal, a Nemzeti Kulturális Alap 25 millió forinttal támogatja a rendezvényt. Kiemelte a fesztivál egyre jelentősebb idegenforgalmi vonzerejét, valamint a nemzetközi fesztivállánchoz való kapcsolódás jelentőségét, hiszen tavaly már Pozsonyban és Rijekában is rendeztek koncerteket.

Az idei program rendkívül színes és igényes, a nyitókoncerten az Óbudai Danubia Zenekar és Érdi Tamás zongoraművész, a fesztivál művészeti vezetője Mozart-, Weber-, Schubert- és Chopin-műveket ad elő Ajjub Gulijev vezényletével. Különleges élményt ígér egyebek közt a török Németh Quartet, a Budafoki Dohnányi Zenekar Kamaraegyüttes, a Szent Efrém Férfikar, Fassang László orgonaművész, Ittzés Gergely fuvolaművész, Hiroko Sasaki zongoraművész, Massimo Mercelli fuvolaművész, Darko Brlek klarinétművész, a Budapesti Vonósok Kamarazenekar, Kertesi Ingrid operaénekes és a Budapest Saxophone Quartet koncertje.

Fellépnek a MOL Alapítvány Tehetségkutató Program nyertesei, különböző mesterkurzusok résztvevői, emellett képzőművészeti foglalkozások, interaktív verskoncertek és hangszerbemutatók, valamint számos gyermekeknek ­szóló zenei csemege is színesíti a programkínálatot. Gulyás Dénes rendezésében idén a balatonfüredi strandon mutatják be a Varázsfuvolát. A zárókoncert Keszthelyen, a Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban lesz.