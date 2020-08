Színes programok várták a kicsiket és a nagyokat az Agóra családi napján

Megtelt a veszprémi Kálvin János Park az érdeklődőkkel vasárnap.

A színpad előtti lekerített nézőtéren kívül is sokan voltak kíváncsiak a Csiga Duó gyermekzenekar koncertjére és a táncos produkciókra: a FootNotes Dance Company és az Orsolya Fashion Line egyesületek műsoraira. Késő délután az Irigy Hónaljmirigy zenekar előadását is meg lehetett nézni, majd Sub Bass Monster szórakoztatta a nagyérdeműt.

A színpadi programokon túl a gyerekeket játékpark, kézműves foglalkozások, családi programok, légvár várta, és kitelepült a megyei Europe Direct iroda is. Az Európában hálózatban működő Europe Direct irodák célja, hogy helybe vigyék az uniós információkat, aktualitásokat.

– Már harmadik alkalommal veszünk részt az Agóra augusztusi családi napján.

Ilyenkor nem csak száraz információkat hozunk, de igyekszünk színesíteni koncerttel, kézműves foglalkozással, nyereményjátékkal a kitelepüléseket.

Kiadványok természetesen vannak, de igyekszünk igazodni a rendezvény jellegéhez. Most rengeteg család érkezett, hoztunk a kicsiknek matricás füzetet, földrajzi, kulturális ismereteket bővítő kiadványt. A felnőtteknek általános ismeretterjesztő anyagokat, utazási jogokról, fogyasztói jogokról szóló kiadványokat. Igyekszünk valamivel megszólítani az embereket, például amíg arcfestéssel, kézműves foglalkozással lefoglalják a gyerekeket az animátorok, addig a felnőttekkel beszélgetünk, kitöltenek egy, az unióval kapcsolatos kvízt. A kérdések kapcsán beszélgetni kezdünk, de vannak olyanok is, akikből folyik a szó és szívesen megosztják velünk a véleményüket. Ilyenkor mi is kapunk visszajelzéseket arról, hogy mivel készüljünk, hogy mi érdekelné az embereket leginkább – mondta el lapunknak Csitei Tímea, a veszprémi Europe Direct iroda vezetője. A kvízt helyesen kitöltők értékes ajándékutalványokat nyerhettek.

A rendezvényen a Veszprémi Kölyökpark, a Helen Doron Nyelviskola, a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprémi Kézműves Műhely is részt vett, a Csa-ládika játszóház Ökodoboz Játékparkkal érkezett.

Az Agórában hétfőnként három órától működő bridzsklub asztalánál négy hölgy – Zsóka, Anikó, Kati és Jutka – avatta be az érdeklődőket a játék rejtelmeibe. Azt mesélték, hogy szívesen várnak a csapatukba új klubtagokat, olyanokat is, akik még sosem bridzseltek. A klubban vannak nagyon jó oktatók, és úgy gondolják, minél többen vannak, annál élvezetesebb a játék. Attól függően, ki, hogy ér rá, tízen-tizenöten szoktak összejönni. Ha éppen nem jön ki a létszám a bridzskörhöz – mert azt négyen játsszák -, akkor a kimaradók sudokuzhatnak vagy más társasjátékot játszhatnak. A bridzs elsajátításához kell egy kis idő és sok gyakorlat, hogy jó játékos legyen az emberből.