Színes programok várták a látogatókat a tapolcai Múzeumok Éjszakáján

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz, így június 23-án meghosszabbított nyitvatartással várta az érdeklődőket. Az eseményt az Ami összeköt: család és kultúra jelmondat köré szervezték.

A múzeum Közép-Európa egyik legrégibb népiskolai épülete, ahol az eredetileg pedagógiatörténeti gyűjtemény kiegészült a városra vonatkozó régészeti, történeti, néprajzi, ipartörténeti és képzőművészeti anyaggal.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A látogatók késő délutántól az állandó helytörténeti kiállítást, a helyi ásatások során összegyűjtött leleteket is megtekinthették a berendezett iskolamúzeum falain belül. A könyvtár és múzeum igazgatója, Décsey Sándor vezetésével a játékos kedvű nagyszülők, szülők, gyerekek családi vetélkedőn mérték össze tudásukat. A régi iskolapadokban ülve sok izgalmat rejtett a múzeummal kapcsolatos kérdésekre megadni a helyes választ.

A délután folyamán a Lapidáriumban kézműves foglalkozást tartott Zentai Anna szövőnő, a gyorsan elsajátítható gyapjútechnikák bemutatásával. Hosszú időre lekötötte a gyermekek figyelmét, így a közös alkotás alkalmával gyapjúbárányka és szivecskés hajpánt is készült. Illés Sarolta második osztályos tanuló pedig a makramécsomózási technika elsajátításával még karkötőt is készített. Az origami alapjaiba Németh Gyöngyi vezette be a kreatív gyerekeket és az anyukákat.

A program tematikájaként a látogatók részt vehettek Kertész Károly előadásán, melyen híres tapolcai családokról beszélt. A Mojzer család történetét, Töreky Andrástól hallhatták, míg Szeitz Anett Család és háztartás a hagyományos magyar társadalomban címmel tartott bemutatót.

A gazdag programkínálatban külső helyszínként szerepelt a régi zsidótemető is, ahol Hangodi László történész, főmuzeológus egy rövid tapolcai zsidóságtörténeti ismertetőt tartott, a jeles zsidó családok síremlékeinél konkrét életút történet előadással. A történész érintette a zsidó kultúrán belüli halott kultuszt és felidézte Tapolca történetében máig meg nem haladott aranykort, az úgynevezett boldog békeidők korának történelmi vonatkozású tartalmát.

Késő esti programként ifjú és örökifjú párok vetélkedtek egymással. A játékban feltett kérdésekre a válaszokat a múzeum falain belül találták.

A tartalmas rendezvény a Szent Iván-éji máglyagyújtással zárult.