Színes programokkal készülnek a magyar széppróza napjára Balatonfüreden

Kortárs írók, egy nagy klasszikus, Ottlik-lap diákokkal és Lyukasóra a könnyedség jegyében – ilyen lesz a magyar széppróza napja rendezvénysorozat Balatonfüreden. Programok, amelyek alkalmat adnak arra, hogy a hazai kortárs szerzők a figyelem középpontjába kerüljenek.

Ezt közölték a szervezők a február 15-18. közötti programsorozatról, amelynek vendége lesz Szilasi László író, aki megírta a hazai irodalom egyik legmegrázóbb művét, Karinthy skandináv utazását megidéző, a halálos betegséggel való drámai küzdelmet, az elveszett tudatot megérteni és feldolgozni akaró Luther kutyáit. A szerző Balatonfüreden Amíg másokkal voltunk című könyvét mutatja be. Három kisregény, amelyből három arc néz ránk, Babits Szegeden, Jókai a levert forradalom utáni bujdosás idején, és Bessenyei György Tiszabercelen, a magyar vidék pusztaságában.

Száraz Miklós György József Attila-díjas író Székelyek című művelődéstörténeti kötetéről beszél majd. Az író a történelembe ágyazva igyekszik megismertetni velünk a székely népet, melynek saját földje, himnusza, zászlaja, szent hegye, és ami a legfontosabb, saját szabadsága van.

A könnyedséget, a műveltség és a laza anekdotázás összekapcsolását a Lyukasóra hozza Füredre. A méltán népszerű irodalmi csevejen ezúttal a prózáé és az íróké lesz a főszerep. Novellákból, kisregényekből, önéletrajzokból vagy éppen felnőtt mesékből választott idézetek, szellemes gondolatcserék, amolyan irodalmi kávéházi hangulat várja az érdeklődőket. Akik mindezt celebrálják: Lackfi János, Vörös István, Nyáry Krisztián és vendégeik: Mátyus Alíz és Kéri Kitty.

És persze a széppróza ünnepén megidézik magát Jókai Mórt is, aki korának egyik legkorszerűbb irodalmára volt, az első, modern értelemben vett hivatásos prózaírónk, aki bátran használta a korabeli médiumokat is. A tengernyi szöveg azonban nem savanyította be az írót, aki nemcsak szemlélte, de élte is az életet. A balatonfüredi tópartot távcsővel kémlelő, előszeretettel borozgató, a házasságából ki-kikacsintó, szerteágazó érdeklődésű Jókairól így aztán mindig lehet valami újat mondani. Ezúttal E. Csorba Csilla művészettörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főmuzeológusa és Kalla Zsuzsa, a PIM gyűjteményi igazgatója tesz erre kísérletet, bemutatják az íróról szóló, új, beszédes című (Egy ember, akit még eddig nem ismertünk) gyűjteményes albumukat. Az ünnep kapcsán a szervezők egy új kezdeményezéssel is előálltak. A város általános és középiskolás diákjait arra kérték, hogy ragadjanak tollat, és Esterházy Péter Ottlik-lapjának mintájára, írják le Jókai A magyar Tempevölgy című novelláját egyetlen A4-es lapra. Az így kézírásra és olvasásra bírt diákok évről évre elkészülő lapjait kiállítják majd.

Ellentétben a magyar drámával és a magyar költészettel, a prózának eddig nem volt külön ünnepnapja. A Magyar Írószövetség tavaly kezdeményezte, hogy minden évben Jókai Mór születésnapján, február 18-án ünnepeljük a magyar széppróza napját, amihez a város immár másodszor csatlakozik. A részletes programról az érdeklődők a város honlapján olvashatnak, hangsúlyozták a szervezők.