Szívdobbanás és tudatos életszemlélet: Bemutatjuk az Utcazene Fesztivál versenyzőit

2018-ban is próbálják a versenyzők elnyerni a hallgatóság kegyeit.

A délutáni programban fellépő utcazenészek közül a szakmai zsűri és a közönség idén is megválasztja az általa legjobbnak ítélt fellépőket. A szakmai díj is és a közönség díj is 500.000 Ft külön-külön, de együtt is elnyerhetők.

Sorozatunk második részében kilenc fellépőt mutatunk be:

Magácska

A Magácska egy friss alternatív popzenei formáció Budapestről. A könnyed, szövegcentrikus és dúdolnivaló dalokban hétköznapi helyzetek elevenednek meg, szokatlanul kellemetlenkedő őszinte pimaszsággal és (ön)iróniával.

A zenekar tagjai:

Terényi Eszter Gabriella – ének

Kardos Csaba – ének/gitár

Nagy Zoltán – ének/gitár

Sárdi Ádám – basszusgitár

Földi Balázs- dob

Ossó Balázs

Az elmúlt években számos budapesti és vidéki helyet megjártam akusztikus, egyszemélyes felállásban. Kipróbálhattam magam TV-s tehetségkutatóban is, ami arra volt jó, hogy rájöjjek az nem az én világom. Elvégeztem egy zenei producer képzést és folyamatosan dolgozom azon, hogy igazi alkotó, hozzáértő és elismert zenész váljon belőlem, aki képes az energiáit felszabadítani és átadni a közönségnek. Hosszú az út, de következő lépcsőfoknak a Veszprémi Utcazene Fesztivált érzem. Az biztos, hogy utána elvonulok, hogy az eddigi élményeimet összefoglaljam egy lemez, vagy kislemez formájában még az idén.

Queen’s Land

Sok-sok évnyi barátság és még annál is sokkal több közös munka áll mögöttünk. És mi áll előttünk? Sok-sok lehetőség és még több munka. De mivel imádunk mindig újat alkotni, így teljes szívvel megyünk előre és töretlenül írjuk dalainkat, folyamatosan készülnek az új zenék. Stílusunk leginkább a brit és amerikai indie-pop-rock vonalhoz áll közel. Szívdobbanás. Számunkra ezt jelenti a zene. A legbelső gondolataink és érzéseink szólalnak meg minden dalunkban, épp ezért mindig nagyon izgulunk, hogy sikerül-e átadnunk azt az élményt, amit szeretnénk. Az üzenetek ott vannak a dalszövegekben és a dallamokban, bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a sajátját. 😉

Revo.Project

Mc Z, Revo.Project-je a Rap mellé dallamos Soult és RnB-t hoz zenekarával, ami leginkább a The Roots vagy Lauryn Hill stílusához áll közel. Az rapper/énekes/dalszerző angol nyelvű szövegei nem tipikus rap-ek, inkább tudatos életszemléletet hirdető történetek felgyorsult életünkből. A hangzás igazi kuriózum, amit az idei Utcazazenén kétféle zenekari megszólalásban is hallhattok! Saját szerzemények, G-Funk élőben. A most megjelent első Ep dalai és néhány meglepetés klasszikus.

Sárközy Edina

Sárközi Edina először teszi ki a lábát egyedül, a budaörsi kávézók biztonságos rejtekéből és kap lehetőséget, hogy öreg lelkét a város határain kívül is megismerjék. A hatvanas-hetvenes évek egyszálgitáros művészei indították el az úton, amit a mai napig jár. 9 éves kora óta gitár van a kezében, és Queen, Beatles és Joni Mitchell pedig a lemezlejátszón. Valamennyi száma feldolgozás melyeket sajátos kultúrmissziója részének tekint.

Sofia Balogh Band

Balogh Zsófia, a veszprémi származású dalszerző újra feltűnik az Utcazenén fülbemászó pop-blues dalaival. A Közel-keletet megjárt és túlélt, jazz standardeken edződött ex-bárénekesnőhöz hasonlóan vagány és tehetséges zenésznők csatlakoznak idén. Dinamikában változatos, melódiákban gazdag, szólókkal fűszerezett zenéjük igazi élmény lesz a füleknek.

Tagok:

Sofia Balogh – ukulele & ének

Major Kata – nagybőgő

Find Flora – gitár

Bona Enikő – fuvola & ének

Mártai Flóra- cajon

The Sharon’s

Zenekarunk, a The Sharon’s 2016 év elején alakult, azonban a jelenlegi formáció 2017 február óta létezik. A zenekar összes tagja rendelkezik alap- vagy középfokú zenei képzettséggel, ketten pedig jelenleg is zenei tanulmányokat folytatnak. Zenei stílusunk alternatív pop, olykor folkos, jazzes elemekkel megfűszerezve. Első videóklipünket 2017 áprilisában forgattuk az Édentől keletre című dalunkhoz, ami nagy sikert aratott mind a Facebook oldalunkon, mind a Youtube csatornánkon. Nagyzenekari és akusztikus koncertjeinken is törekszünk arra, hogy túlnyomó részben saját dalaink szólaljanak meg.

Tudomanna

A Tudomanna egy egy éve alakult formáció, amely Borsos Anna (ének) és Mackó Miklós (gitár) szerzőpáros duójának zenekarrá bővüléseként jött létre. Főleg a pop, soul és r&b műfajában írják dalaikat, magyar és angol nyelven egyaránt. A különös zenekar névhez Anna gyerekkori , (kedvesen) gúnyos beceneve adta az ihletet.

Űrlénykirály

Űrlénykirály, polgári nevén Balogh Borsa 2015-ben döntött úgy, hogy zenekara, a Gyík zenekar mellett, saját zenei elképzeléseit megvalósítva szóló projektbe kezd. Gitározik, beatboxol, mindeközben lábaival egy looperen lépked, így adja elő szerzeményeit, melyeknek stílusát nem is annyira egyszerű meghatározni. A fülbemászó dallamok, feszes ritmusok és az egyedi stílusú gitárjáték immár harmadik éve lesz látható és hallható itt az utcazene fesztiválon.

