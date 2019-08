Szoborcsoportot ajándékozott az erőmű a Csikódombnak

A Bakonyi Erőmű Zrt. felajánlásából készült az a csikókat ábrázoló szoborcsoport, amelyet augusztus 5-én vehettek ünnepélyesen birtokba a Csikódomb városrész lakói.

Az alkotás Dienes Attila szobrászművész munkája. Köszöntőjében Schwartz Béla polgármester az előzményekről szólva elmondta, tavaly kérték a városban működő nagyobb gazdasági szervezeteket, hogy támogassák a várossá nyilvánítás 60. évfordulója méltó megünneplésére szervezett mozgalmat.

Az évi egymillió forintos árbevételt meghaladóktól a nettó bevételük egy ezrelékét, az egymilliárd forintot meghaladóktól fél ezrelékét kérték. Egy kivétellel valamennyi nagyobb cég nyújtott támogatást, volt, amelyik pénzben, mások szobrot, padokat, köztéri létesítményeket ajánlottak fel. A város egyik alapítványának számlájára több mint 100 millió forint folyt be.

Vollár Attila, a Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgatója kiemelte, a cég minden dolgozójával együtt örülnek, hogy egy szép alkotást ajándékozhatnak a városnak. A vezérigazgató hozzátette, ahogy Ajkának, úgy az erőműnek is meg kell újulnia a 21. század igényei szerint.

Az erőmű a környezeti problémák megoldására szeptember végén vagy október elején elkezdi az első blokk felújítását.

Gerencsér Hilda, a térség önkormányzati képviselője – aki elsőként vetette fel a szobor ötletét – kijelentette, hogy képviselői munkája nagy sikere ez, valamint a Csikódombi Baráti Kör megalakulása, amely segít abban, hogy Ajka egyik legbarátságosabb és legtermészetközelibb városrészén kialakuljon egy jó közösség.

Pethő Anita, a Csikódombi Baráti Kör vezetője szerint szép dísze lesz a városrésznek a szoborcsoport. A közösségi tér fejlesztése elindult, egy multifunkciós parkot szeretnének, amelyre pályázatot nyújtottak be, megújul a lépcső is, kiépítik a járdát és a gyalogátkelőt, valamint kezdődik a Bessenyei utca felújítása is.